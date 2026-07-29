Ювентус проявляет интерес к трансферу Яссина Буну

Вратарь саудовского клуба Аль-Хиляль Яссин Буну продолжает привлекать внимание европейских грандов. По информации издания Ал Джазира, один из грандов итальянского футбола — Ювентус — намерен подписать опытного марокканского голкипера и готов предложить за его трансфер около 9 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В настоящее время контракт вратаря, будущее которого в Аль-Хиляле вызывает вопросы, рассчитан до лета 2028 года. Однако ранее сообщалось, что после возвращения в команду Мохаммеда Аль-Овайса руководство клуба рассматривает вариант регистрации Яссина Буну только для участия в континентальных турнирах. Такой сценарий, в свою очередь, не устраивает самого футболиста.

Трансферный рынок и фактор возраста

По данным портала Трансфермаркт, рыночная стоимость Яссина Буну снизилась после его перехода в Аль-Хиляль летом 2023 года. До переезда в Саудовскую Аравию его стоимость составляла 12 миллионов евро, однако со временем этот показатель постепенно падал и в среднесрочной перспективе опускался до 5,5 миллиона евро.

Тем не менее, сумма в 9 миллионов евро, предлагаемая Ювентусом, примерно на 65% превышает текущую официальную стоимость игрока. С учетом возраста это трансферное предложение выглядит нестандартным с точки зрения рыночной логики, поскольку ведущие европейские клубы обычно с осторожностью тратят такие суммы на игроков, приближающихся к завершающей стадии своей карьеры.

Будущие решения

Сообщается, что марокканский вратарь отвергает условие выступлений исключительно в международных турнирах, что делает вероятность его ухода из клуба в летнее трансферное окно весьма реальной. В то время как Аль-Хиляль готов отпустить одного из своих самых надежных и стабильных игроков последних лет, интерес со стороны Ювентуса может кардинально изменить ситуацию.

Этот шаг итальянского клуба в очередной раз подтверждает не только международный авторитет опытного голкипера, но и то, что он по-прежнему соответствует требованиям европейских грандов. Если стороны достигнут соглашения, ожидается, что Яссин Буну продолжит карьеру в Серии А и принесет дополнительный опыт в оборонительную линию туринцев.