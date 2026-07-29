Роберто Де Дзерби хочет, чтобы Лукас Бергвалл остался в Тоттенхэме

·33·Спорт
Роберто Де Дзерби хочет, чтобы Лукас Бергвалл остался в Тоттенхэме

Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби высказался о будущем полузащитника Лукаса Бергвалла, подчеркнув, что хочет его сохранения в клубе. Как сообщает Goal.com, несмотря на серьезный интерес к игроку со стороны других представителей Английской Премьер-лиги — Ньюкасл Юнайтед и Ноттингем Форест, специалист высоко оценивает его потенциал. Об этом сообщает Goal. ком.

Стало известно, что 20-летний футболист в прошлом месяце уведомил руководство клуба о своем желании найти новый вызов. После этого соперники по Премьер-лиге попытались воспользоваться ситуацией. Тем не менее, после товарищеского матча против Сиднея главный тренер не стал скрывать, что высоко оценивает возможности молодого таланта.

Роль Лукаса Бергвалла в команде и конкуренция

По информации The Athletic, Роберто Де Дзерби открыто заявил о желании сохранить игрока, однако добавил, что никому не гарантирует место в основном составе. Тоттенхэм активно действует на трансферном рынке для усиления состава, обновив трансферные рекорды и резко повысив конкуренцию в команде.

В минувшем сезоне молодой хавбек провел 33 матча во всех турнирах, отыграв 1465 минут и отметившись одним забитым мячом. Однако сам футболист рассчитывает получать больше игровой практики и предпочитает действовать в опорной зоне в качестве одного из двух опорных полузащитников.

Окончательное решение относительно будущего

Наставник напомнил, что любой игрок должен обладать правильным характером и боевым духом, чтобы защищать цвета Тоттенхэма. «Я считаю его игроком топ-уровня по потенциалу, но никого не намерен удерживать силой», — добавил специалист.

В настоящее время контракт Лукаса Бергвалла рассчитан до июня 2031 года. Ожидается, что футболист проведет прямые переговоры о своем будущем с генеральным директором клуба Винаи Венкатешамом и спортивным директором Йоханом Ланге. Тоттенхэм же продолжает предсезонную подготовку в высоком темпе.

ТоттенхэмЛукас БергваллРоберто Де ДзербиПремьер-лигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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