Легендарный плеер Винамп возвращается в партнерстве с Дизер

·113·Технологии
Легендарный плеер Винамп возвращается в партнерстве с Дизер

Бренд Винамп, занимающий особое место в истории цифровой музыки и вызывающий ностальгию по молодости у миллионов пользователей, готовится запустить новый музыкальный плеер и премиальный стриминговый сервис. По информации иксбт.ком, между компаниями Винамп и Дизер было подписано стратегическое партнерство, направленное на предоставление будущей услуги музыкальной подписки. Этот шаг является попыткой легендарной программы адаптироваться к современной эпохе стриминга и вернуть свои позиции на крупном рынке. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно подписанному соглашению, Винамп будет использовать технологии Дизер и ее глобальный лицензированный музыкальный каталог, сохранив при этом свой узнаваемый бренд и уникальный пользовательский интерфейс. Выпуск приложения Винамп Плаер нового поколения запланирован на первую половину 2027 года. Компании отмечают, что новое приложение будет кардинально отличаться от традиционных стриминговых платформ и предоставит пользователям совершенно иной опыт.

Возможности плеера нового поколения

Ожидаемое к презентации в следующем году приложение не ограничится только прослушиванием музыки онлайн. Программа предназначена для объединения в едином приложении личных локальных музыкальных библиотек пользователя, интернет-радиостанций, подкастов и персональных облачных коллекций. Это позволит слушателям управлять всеми любимыми аудиозаписями в одном месте.

Также в новом Винамп особое внимание уделено кастомизации интерфейса, социальным функциям, а также процессам поиска и организации музыки. Создатели программы рассчитывают выделиться своим уникальным подходом в условиях доминирования на рынке современных гигантов цифрового стриминга.

Рыночная конкуренция и волна ретро-технологий

В настоящее время рынок музыкального стриминга переполнен такими гигантскими платформами, как Spotify, Apple Мусик и YouTube Мусик. В связи с этим готовность пользователей платить за еще одну платную подписку пока остается под вопросом. Тем не менее, Винамп подчеркивает, что бесплатной настольной версией сервиса до сих пор пользуются более 40 миллионов активных пользователей.

Данный анонс происходит на фоне наблюдающегося в последнее время роста интереса к ретро-технологиям. В период усиления ностальгических настроений по кассетным лентам, MP3-плеерам и даже устройствам иПод, Винамп стремится эффективно воспользоваться своей богатой историей. Бренд, который за годы пробовал различные направления вроде интеграции НФТ и поддержки создателей контента, на этот раз возвращается к своим истокам.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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