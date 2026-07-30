В США могут запретить роботы-пылесосы китайского производства

Американские официальные лица в рамках инициативы AI Актион План готовятся ввести новые ограничения на импорт автономных роботов. Как сообщает иксбт.ком со ссылкой на документы, опубликованные Федеральной комиссией по связи (ФКК), под действие этих новых правил могут подпасть не только гуманоидные и четвероногие роботы, но и бытовая техника. Эта инициатива имеет важное значение, поскольку она направлена на обеспечение безопасности поступающих на рынок страны умных устройств и регулирование цепочек поставок. Об этом сообщает сообщает иксбт.ком.

Согласно документу, к понятию робота относятся устройства, способные самостоятельно передвигаться, оснащенные различными датчиками, имеющие возможность подключения к сети, а также весящие вместе с док-станцией более 4,4 фунта (примерно 2 килограмма). Согласно данному определению, под угрозой оказываются большинство современных популярных сегодня роботов-пылесосов, роботов для мойки, роботов-газонокосилок для стрижки газонов, а также устройства для очистки бассейнов, транспортировки грузов и автоматизации складских и производственных предприятий.

Для импорта потребуется специальное разрешение

Согласно предлагаемым правилам, импорт новых устройств данного типа будет запрещен до получения специального разрешения. Однако предусмотрены и способы обхода этих ограничений. В частности, планируется установить исключения для компаний, которые переносят свои производственные мощности и цепочки поставок на территорию США.

При этом текущие ограничения не затронут устройства, которые уже успели пройти сертификацию ФКК. Такие модели будут по-прежнему свободно продаваться на рынке США. Кроме того, владельцы уже используемых роботов также не столкнутся с какими-либо изменениями в их повседневной работе.

Влияние на рынок и перспективы

Если данный документ будет принят без существенных изменений и вступит в силу, новые модели робототехники могут поступать на рынок США с задержкой по сравнению с другими странами. В некоторых случаях компании могут принять решение не выпускать новые продукты в продажу до получения необходимых разрешений.

Ожидается, что эта инициатива создаст серьезный барьер для импорта бытовой и профессиональной робототехники китайского производства, оказав значительное влияние на участников местного рынка и политику цепочек поставок. По мнению экспертов, подобные меры могут в будущем изменить конкурентную среду на технологических рынках.