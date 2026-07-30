В Японии крестьяне удивляют всех, создавая произведения искусства на рисовых полях!

Японские крестьяне создают масштабные картины на рисовых полях, используя сорта риса разных цветов. Этот вид искусства известен под названием «танбо-арт».

Сначала крестьяне готовят экиз рисунка. Затем в нужных местах высаживается сорт риса, соответствующий каждому цвету. Когда побеги подрастают, на поле начинает вырисовываться цельная картина или широкая композиция.

Эта инициатива была запущенна в 1990-х годах в деревне Инакадате для развития местного туризма. Идея вызвала ожидаемый интерес и впоследствии распространилась на другие регионы Японии.

В настоящее время подобные произведения создаются также в Южной Корее и Китае. Изображения на рисовых полях предстают во всей красе особенно при взгляде сверху.