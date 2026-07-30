Карим Адейеми поразил партнеров по «Барселоне» своей скоростью

Немецкий нападающий Карим Адейеми с первых же дней в стане каталонцев поразил своих товарищей по команде молниеносной скоростью и физическими данными. В ходе предсезонной подготовки адаптация новичка в коллективе проходит весьма интенсивно. Об этом сообщает портал Goal.com.

Согласно информации, опубликованной изданием Goal.com, защитник Алехандро Бальде в ходе сессии вопросов и ответов на официальном ЁуТубе-канале клуба тепло отозвался о переходе немецкого футболиста. 22-летний испанец, который в настоящее время проходит процесс полного восстановления по специальной программе, отметил, что уже успел найти общий язык с Адейеми.

Скорость на поле и взаимоотношения

Алехандро Бальде подчеркнул, что, несмотря на недавнее прибытие Карима Адейеми в команду, между ними уже сложились хорошие отношения. Защитник отдельно остановился не только на человеческих качествах своего нового партнера, но и на его невероятной скорости.

В своем интервью Бальде признался: «Он здесь не так давно, но за короткий срок мы успели много пообщаться. Думаю, мы нашли общий язык. Он кажется спокойным парнем. Уверен, что по ходу сезона он принесет нам огромную пользу. Он очень быстрый. Я знал его и раньше, но его скорость снова меня поразила».

Новый вызов под руководством Ханси Флика

Нападающий, перешедший в каталонский клуб из дортмундской «Боруссии», поставил перед собой амбициозные цели. Он стремится проявить себя под руководством Ханси Флика, с которым хорошо знаком по работе в сборной Германии.

На своей презентационной пресс-конференции Адейеми не скрывал, что величие нового клуба сыграло решающую роль в его выборе в пользу Ла Лиги и «Барселоны». «Требования высоки. Я перехожу в лучшую команду мира и хочу доказать тренеру и болельщикам, что достоин быть игроком «Барселоны», — подчеркивал форвард.

В то же время Алехандро Бальде сообщил, что продолжает неустанно работать над восстановлением своей физической формы и совершенствованием индивидуального мастерства. Молодой защитник добавил, что наряду с командными успехами, личное развитие остается одной из его главных задач.