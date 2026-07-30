Курицы с привязанными искусственными хвостами поразили всех своей походкой

Американский ютубер создал специальный искусственный киберхвост для кур. Устройство не только придало птицам сходство с динозаврами внешне, но и повлияло на их манеру ходьбы. Курицы с надетым киберхвостом стали иначе удерживать корпус, совершая движения, напоминающие древних динозавров.

Биологически птицы считаются прямыми родственниками динозавров. В процессе эволюции их тело изменилось, и длинный хвост исчез. Вес же искусственного хвоста смещает центр тяжести тела курицы назад.

Для поддержания равновесия курицы меняют положение тела и иначе ставят лапы, чем обычно. В результате их походка начинает напоминать движения динозавров.