Микель Артета: Чемпионство — это не конец, а начало новой эры

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поделился мнением об успехах команды в последние годы, назвав завоеванное чемпионство лишь отправной точкой для будущих великих побед. По мнению специалиста, лондонский клуб не должен останавливаться на триумфе в Английской Премьер-лиге после 22-летней паузы и обязан ставить перед собой еще более грандиозные цели. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно информации издания Goal.com, испанский специалист в интервью официальному сайту клуба твердо подчеркнул, что прошлые достижения не должны вызывать у команды самоуспокоенности. Он призвал подопечных не останавливаться на достигнутом уровне и установить стабильное доминирование на вершине английского футбола.

Новое измерение и высокие требования

Арсенал после долгих лет ожидания завоевал чемпионство Англии и доказал, что способен конкурировать на самом высоком уровне. Теперь Микель Артета намерен прочно закрепить статус клуба в числе самых элитных команд Европы и еще больше ужесточить требования в этом направлении.

«Это должно быть началом и обязано стать стандартом», — заявил Артета в своей речи. По его словам, стремление к совершенству должно превратиться в постоянное правило клуба и служить главным стимулом для движения в будущее. От каждого футболиста требуется осознание ответственности действующего чемпиона и проявление своих амбиций на ежедневных тренировках.

Дисциплина и устремленность в будущее

По мнению тренера, ключ к успеху — это ежедневная дисциплина, преданность делу и поддержание положительной энергии на одном уровне в течение одиннадцати месяцев. Если все члены команды смогут выполнить эти требования, то по окончании сезона Арсенал снова займет одну из сильнейших позиций.

Поскольку клуб демонстрирует готовность защищать титул, Артета сосредоточен на том, чтобы напрямую продемонстрировать это элитное мышление на поле. По требованию наставника Арсенала, команда должна доказать свои высокие амбиции на поле с первых же минут нового сезона.