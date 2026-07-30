Микель Артета: Чемпионство — это не конец, а начало новой эры

·45·Спорт
Микель Артета: Чемпионство — это не конец, а начало новой эры

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поделился мнением об успехах команды в последние годы, назвав завоеванное чемпионство лишь отправной точкой для будущих великих побед. По мнению специалиста, лондонский клуб не должен останавливаться на триумфе в Английской Премьер-лиге после 22-летней паузы и обязан ставить перед собой еще более грандиозные цели. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно информации издания Goal.com, испанский специалист в интервью официальному сайту клуба твердо подчеркнул, что прошлые достижения не должны вызывать у команды самоуспокоенности. Он призвал подопечных не останавливаться на достигнутом уровне и установить стабильное доминирование на вершине английского футбола.

Новое измерение и высокие требования

Арсенал после долгих лет ожидания завоевал чемпионство Англии и доказал, что способен конкурировать на самом высоком уровне. Теперь Микель Артета намерен прочно закрепить статус клуба в числе самых элитных команд Европы и еще больше ужесточить требования в этом направлении.

«Это должно быть началом и обязано стать стандартом», — заявил Артета в своей речи. По его словам, стремление к совершенству должно превратиться в постоянное правило клуба и служить главным стимулом для движения в будущее. От каждого футболиста требуется осознание ответственности действующего чемпиона и проявление своих амбиций на ежедневных тренировках.

Дисциплина и устремленность в будущее

По мнению тренера, ключ к успеху — это ежедневная дисциплина, преданность делу и поддержание положительной энергии на одном уровне в течение одиннадцати месяцев. Если все члены команды смогут выполнить эти требования, то по окончании сезона Арсенал снова займет одну из сильнейших позиций.

Поскольку клуб демонстрирует готовность защищать титул, Артета сосредоточен на том, чтобы напрямую продемонстрировать это элитное мышление на поле. По требованию наставника Арсенала, команда должна доказать свои высокие амбиции на поле с первых же минут нового сезона.

АрсеналМикель АртетаАнглийская Премьер-лигаФутболТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

УЕФА угрожает ФИФА бойкотом чемпионата мира!УЕФА угрожает ФИФА бойкотом чемпионата мира!Сегодня, 01:11Безжалостная «Бавария»: В предсезонном матче сравняла соперника с землей (15:0)Безжалостная «Бавария»: В предсезонном матче сравняла соперника с землей (15:0)Сегодня, 01:01После жалобы Атлетико Барселона и Хулиан Альварес могут столкнуться с серьезными санкциямиПосле жалобы Атлетико Барселона и Хулиан Альварес могут столкнуться с серьезными санкциямиСегодня, 00:39Команда Шомуродова и Файзуллаева вылетела из еврокубков — подробности кошмарного вечераКоманда Шомуродова и Файзуллаева вылетела из еврокубков — подробности кошмарного вечераВчера, 23:24Алехандро Бальде: Мы не боимся Реала, и наша судьба в наших рукахАлехандро Бальде: Мы не боимся Реала, и наша судьба в наших рукахВчера, 22:17Майк Тайсон раскрыл секрет: кто был его настоящим кумиром, а не Мохаммед Али?Майк Тайсон раскрыл секрет: кто был его настоящим кумиром, а не Мохаммед Али?Вчера, 21:00
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов