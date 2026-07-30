Леон Горецка предложил свой переход в Барселону, но Деку против

Немецкий полузащитник Леон Горецка предложил свои услуги в качестве свободного агента Барселона клубу. По информации издания Sport, после истечения действующего контракта игрока с Баварией он активно стремится перейти в каталонскую команду. 31-летний опытный игрок и его представители связались с руководством клуба и обсудили эту возможность в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В настоящее время каталонцы испытывают серьезный кадровый дефицит и кризис травм в полузащите. Основные игроки команды Фермин Лопес и Френки де Йонг выбыли на длительный срок. Лопес восстанавливается от перелома плюсневой кости, а Де Йонг проходит длительную реабилитацию из-за серьезного разрыва связок колена.

Кадровый дефицит и фактор Ханси Флика

Как сообщает Goal.com, нескольким футболистам, участвовавшим в чемпионатах мира, также был предоставлен дополнительный отпуск, и они присоединятся к предсезонным тренировкам позже остальных. В таких тяжелых условиях вариант с опытным Леоном Горецкой, находящимся в хорошей физической форме и готовым к игре, мог показаться тренерскому штабу интересным.

Этот потенциальный трансфер также связан с главным тренером Ханси Фликом, специалист и футболист ранее добивались больших успехов вместе в Баварии. Под их руководством команда дважды завоевала чемпионство в Бундеслиге и выиграла Лигу чемпионов в сезоне 2019-20. Ожидалось также, что приход свободного агента без выплаты суммы трансфера соответствовал бы текущим финансовым проблемам Барселоны.

Позиция Деку и доверие к молодым игрокам

Однако, несмотря на все положительные факторы,спортивный директор Деку не заинтересован в приглашении опытного полузащитника в команду. Португальский специалист скептически относится к этой сделке и не хочет осуществлять данный трансфер.

Вместо покупки игрока на внешнем рынке Деку планирует решить проблему за счет внутренних резервов, то есть опираясь на воспитанников клубной академии. Руководство клуба твердо уверено, что перспективный 22-летний Марк Касадо способен полностью закрыть образовавшуюся в отсутствие Френки де Йонга пустоту в центре поля.