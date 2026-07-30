Студенты вузов России после поступления будут подключаться к мессенджеру Max

Первокурсники, поступившие в высшие учебные заведения в России, с началом учебы попадают в официальную цифровую среду и сервисы страны. Как сообщает издание Иксбт.ком, теперь новые учащиеся смогут автоматически подключаться к учебным чатам своих университетов, официальным каналам, а также специальным чат-ботам в мессенджере Max. Данное нововведение направлено на упрощение связи между образовательными учреждениями и молодежью с первых же дней. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Сообщается, что процесс привлечения студентов в специальные группы осуществляется через портал госуслуг. После подтверждения официального зачисления абитуриента в вуз, в его личный кабинет отправляется специальное уведомление с предложением присоединиться к официальным учебным группам в мессенджере Max. Это гарантирует своевременное и беспрепятственное получение каждым студентом расписания занятий, объявлений и другой важной информации.

Цифровая образовательная среда и показатели платформы

По данным Министерства науки и высшего образования России, данный подход выводит взаимодействие между университетами и студентами на качественно новый уровень. На сегодняшний день возможности данной платформы активно используются вузами. В частности, университеты применяют ее в процессах приема, студенческой жизни и организации повседневного учебного процесса.

Опираясь на цифры, предоставленные разработчиками платформы, на сегодняшний день в рамках мессенджера сформирована огромная цифровая инфраструктура. Его основные показатели состоят из следующего:

в мессенджере создано более 230 тысяч студенческих чатов;

данные группы объединяют свыше 2,4 миллиона участников;

образовательными организациями открыто более 5 тысяч официальных каналов;

общая аудитория данных каналов превысила 2,6 миллиона пользователей.

Масштаб проекта «Цифровой вуз»

Данная инициатива является частью масштабного проекта «Цифровой вуз», реализуемого в масштабах страны. В настоящее время данная цифровая экосистема охватывает более тысячи высших учебных заведений России и их филиалов, служа адаптации образовательных процессов к современным требованиям.

По мнению специалистов, подключение к единому информационному пространству с первых дней учебы позволяет студентам быстрее адаптироваться к новой среде, находиться на постоянной связи с одногруппниками и деканатом. Столь быстрое внедрение процессов цифровизации служит важным фактором в повышении качества образования и сокращении бюрократических барьеров.