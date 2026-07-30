Август начнется с +43 градусов: в конце месяца погода резко изменится

В Узбекистане последний месяц лета начнется с сухой и жаркой погоды. В некоторых регионах ожидается повышение температуры до +43 градусов, однако в течение месяца воздух будет постепенно остывать, и в конце августа дневная температура может упасть до +25…+30 градусов.

В прогнозе Узгидромета отмечена еще одна интересная особенность: месячное количество осадков может превысить норму, однако это не значит, что август будет дождливым. Основные изменения ожидаются во второй половине месяца.

Первые два дня станут самым жарким периодом

Прогнозируется, что август начнется с сухой и умеренно жаркой погоды.

1–2 августа на большей части республики температура воздуха:

днем составит +38…+41 градус;

в южных и пустынных районах может подняться до +42…+43 градусов.

Не исключено, что в некоторых регионах, таких как Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская и Навоийская области, температура приблизится к +42…+43 градусам, а местами усилится ветер и пройдут пыльные бури.

Хотя эти показатели высоки, они ниже аномальной жары, наблюдавшейся в середине июля. В июле 2026 года в большинстве регионов температура поднималась до +43…+45 градусов, а на юге и в пустынных зонах — до +46…+49 градусов, на ряде метеостанций были зафиксированы новые рекорды.

Затем температура снизится на 3–5 градусов

После начального зноя ожидается поэтапное понижение температурного фона.

По расчетам Узгидромета, на большей части августа дневная температура составит:

в большинстве регионов — +33…+38 градусов;

местами — около +40 градусов.

Таким образом, жара отступит не полностью, однако +42…+43-градусный зной начала месяца вряд ли продлится долго.

«Близко к норме» не означает прохладный август

Синоптики прогнозируют, что среднемесячная температура в августе будет близка к многолетним значениям.

Однако это не значит, что месяц выдастся прохладным. На большей части территории Узбекистана средняя максимальная температура в августе составляет +35…+37 градусов, а в южных и пустынных районах — +38…+40 градусов.

Обычно средняя температура августа на 1,5–2,5 градуса ниже июльской. Тем не менее, последний месяц лета в стране пройдет при довольно жаркой погоде.

В конце месяца возможна неожиданная прохлада

Самая примечательная часть прогноза связана с концом августа.

В результате вторжения прохладного воздушного потока на территорию Узбекистана дневная температура может постепенно снизиться до +25…+30 градусов.

Это вовсе не обязательно произойдет одновременно или с одинаковой интенсивностью по всей стране. Но если прогноз оправдатся, разница между +43-градусной жарой первых чисел и температурой в конце августа составит более 10–15 градусов.

Август может начаться с жары, но в конце месяца уже ощутится первое дыхание осени.

Ночи также будут постепенно остывать

Вместе с дневной температурой будут понижаться и ночные показатели.

Период Ожидаемая температура ночью Первая половина августа +24…+27 градусов Вторая половина августа +17…+22 градуса Конец месяца до +12…+15 градусов

Особенно в конце месяца перепад температур между днем и ночью может стать заметным. Это указывает на постепенное отступление летнего тепла и начало перехода к осеннему режиму погоды.

Осадков станет больше, но август не будет дождливым

Узгидромет прогнозирует, что количество осадков в августе будет выше нормы, а в некоторых регионах — около нормы.

На первый взгляд это может создать впечатление, что ожидается дождливый месяц. Однако синоптики дали важное пояснение: в Узбекистане норма осадков для августа сама по себе очень мала.

Поэтому даже осадки выше нормы не означают затяжных и сильных дождей.

Во второй половине месяца в отдельные дни возможны:

кратковременные;

неинтенсивные;

локальные дожди.

Погода в августе кратко

Период Дневная температура Характер погоды 1–2 августа +38…+41, на юге до +43 Сухо и очень жарко Основная часть месяца +33…+38, местами до +40 Жарко, но температура падает Вторая половина Переменная, зависит от региона В отдельные дни кратковременные дожди Конец месяца Возможно падение до +25…+30 Вероятность вторжения прохладного воздуха

Три главных пункта прогноза

Во-первых, первые дни августа пройдут при сильной жаре. На юге и в пустынных районах температура может достичь +43 градусов.

Во-вторых, в течение месяца температура будет снижаться постепенно, а не резко. Основной дневной фон сохранится в пределах +33…+38 градусов.

В-третьих, наиболее заметные перемены могут произойти в конце месяца. Ожидается, что из-за притока прохладного воздуха днем будет +25…+30, а ночью местами термометры опустятся до +12…+15 градусов.

Главный вывод

Ожидается, что по средним температурам август 2026 года будет близок к многолетним нормам. Но погода в течение месяца будет неоднородной: сначала зной до +43 градусов, затем поэтапное понижение и вероятность ощутимой прохлады в конце месяца.

Количество осадков может превысить норму, однако речь идет в основном о кратковременных и слабых дождях. Главная же интрига месячного прогноза заключается в том, насколько сильно в конце августа ощутится дыхание осени.

А как вы считаете, покажется ли погода +25…+30 градусов ранней осенью после +43-градусной жары? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!