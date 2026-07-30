Китай стал мировым лидером по патентам на генеративный искусственный интеллект

Китай укрепил свои позиции в глобальной гонке интеллектуальной собственности и вышел на абсолютное мировое лидерство в направлении генеративного искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание иксбт.ком со ссылкой на данные Государственного управления интеллектуальной собственности Китая. Согласно новой статистике, страна занимает первое место в мире по количеству патентов в этом направлении. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В документе отмечается, что в 2024–2025 годах китайские разработчики зарегистрировали более 43 тысяч патентных семейств, связанных с генеративным искусственным интеллектом. Среднегодовой темп роста в этой отрасли оказался поразительно высоким и составил 64 процента. Специалисты подчеркивают, что эти цифры свидетельствуют о стремительном развитии интеллектуальных технологий в стране.

Превосходство на мировом патентном рынке

В условиях глобальной конкурентной среды в данной сфере китайские компании демонстрируют явное преимущество. Согласно сообщению, из десяти крупнейших заявителей, претендующих на наибольшее количество патентов в области генеративного искусственного интеллекта по всему миру, ровно шесть находятся именно в Китае. Это означает, что страна лидирует в данном технологическом направлении не только количественно, но и качественно.

Если взглянуть на общие цифры, представленные государственными ведомствами, то по состоянию на июнь 2026 года разработки в направлениях искусственного интеллекта, облачных вычислений (cloud компутинг) и больших данных (биг дата) составили 16,5 процента от всех действующих патентов на изобретения в стране. А общее количество патентов на изобретения в Китае достигло 2,36 миллиона.

Финансовая поддержка и прогнозы

Только за первое полугодие текущего года правительство Китая выдало 453 тысячи новых патентов на изобретения. Кроме того, официальные лица страны активно внедряют специальные финансовые программы в целях стимулирования инновационной деятельности. В частности, в первом полугодии более 19 тысяч компаний воспользовались программами льготного финансирования, связанными с защитой патентов и товарных знаков.

По прогнозам специалистов, благодаря реализуемым масштабным реформам Китай к 2025 году поднимется на 10-е место в Глобальном инновационном индексе. Это означает, что по сравнению с показателями десятилетней давности страна улучшила свои позиции сразу на 25 строчек.