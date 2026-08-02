13-летний мальчик привлек внимание необычной идеей: он создал собственный язык и даже целое государство

13-летний Арас Талха Чаглаян, проживающий в турецком городе Самсун, привлек внимание общественности своей необычной идеей. Сначала он создал собственный язык, а затем на его основе основал вымышленное государство под названием «Суфи».

По словам Араса, всё началось в 2023 году с создания специального шифрованного языка, чтобы одноклассники не могли прочитать его записи. Со временем он усовершенствовал язык и разработал для него отдельный алфавит.

После этого юный талант подготовил флаг, валюту и конституцию из 18 статей для своего вымышленного государства. Он утверждает, что в настоящее время у «Суфи» насчитывается около 1000 граждан.

«Я — президент своего государства. У нас также есть кабинет министров, больницы, парикмахерские и предприниматели. Моя главная цель — превратить «Суфи» в одно из самых развитых и известных государств в мире», — сказал Арас.