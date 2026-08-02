Сообщается, что президент Словении попала в ДТП по возвращении с отдыха

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар попала в дорожно-транспортное происшествие по возвращении на родину с отдыха в Хорватии. В результате инцидента глава государства получила легкие травмы.

По информации пресс-службы президента, после происшествия она была доставлена в больницу города Изола. После проведения врачами необходимых обследований ее состояние было оценено как стабильное, и президент была отпущена домой.

По данным местного телеканала 24УР, в результате аварии у Наташи Пирц-Мусар сломана ключица. Издание предполагает, что травма была получена из-за того, что президент не была пристегнута ремнем безопасности в автомобиле.