Каталонская Барселона вынуждена принимать экстренные меры на трансферном рынке после тяжелой травмы полузащитника Френки де Йонга. Согласно информации изданий Эл Чирингуито и Mundo Deportivo, главный тренер Ханси Флик включил в свои планы марокканского хавбека Аззедина Унаи с целью устранения кадрового дефицита в команде. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Опытный нидерландский футболист Френки де Йонг выбыл из строя из-за разрыва внутренней боковой связки колена, и стало известно, что он не сможет выйти на зеленый газон в течение примерно четырех-пяти месяцев. Медицинский штаб клуба выбрал консервативный метод лечения. Данная потеря значительно ослабила состав каталонцев, поскольку уход Марка Касадо летом еще сильнее сократил возможности в линии полузащиты.

Финансовые ограничения и дешевый альтернативный вариант

Действия Барселоны на трансферном рынке, как и прежде, проходят под жесткими финансовыми ограничениями. По этой причине 26-летний Аззедин Унаи рассматривается руководством команды как очень привлекательный и экономный вариант. Ожидается, что из-за вылета Жироны из Ла Лиги по итогам прошлого сезона трансферная стоимость футболиста составит примерно 10 миллионов евро.

На самом деле, марокканский футболист попал в поле зрения Барселоны еще после чемпионата мира 2022 года в Катере. На том мундиале самоотверженная игра и высокая техника Унаи поразили специалистов во время исторического выхода сборной Марокко в полуфинал. В частности, после победы над Испанией в 1/8 финала его имя стало популярным в Европе.

Конкуренция и возможности Ла Масии

Однако Барселона не является единственным претендентом на приобретение этого игрока. После вылета Жироны в низший дивизион другие клубы также пытаются воспользоваться этой возможностью. В частности, сообщается, что Реал Бетис также готов предпринять серьезные финансовые шаги для подписания марокканского полузащитника. Поскольку футболист хочет побыстрее определиться со своим будущим, от каталонцев требуется принятие быстрых решений.

В то же время в клубе не покидают мнения, что решение проблемы нужно искать не на трансферном рынке, а на базе Сьюдад Депортивная Жоан Гампер. Академия Ла Масия в последние годы воспитала таких молодых звезд, как Ламин Ямаль и Пау Кубарси, и уже на деле доказала свой высокий потенциал. В силу сложившихся обстоятельств клуб также может обойти финансовые трудности, сделав ставку на молодежь.