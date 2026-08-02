Барселона нацелилась на Аззедина Унаи вместо Френки де Йонга

·69·Спорт
Барселона нацелилась на Аззедина Унаи вместо Френки де Йонга

Каталонская Барселона вынуждена принимать экстренные меры на трансферном рынке после тяжелой травмы полузащитника Френки де Йонга. Согласно информации изданий Эл Чирингуито и Mundo Deportivo, главный тренер Ханси Флик включил в свои планы марокканского хавбека Аззедина Унаи с целью устранения кадрового дефицита в команде. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Опытный нидерландский футболист Френки де Йонг выбыл из строя из-за разрыва внутренней боковой связки колена, и стало известно, что он не сможет выйти на зеленый газон в течение примерно четырех-пяти месяцев. Медицинский штаб клуба выбрал консервативный метод лечения. Данная потеря значительно ослабила состав каталонцев, поскольку уход Марка Касадо летом еще сильнее сократил возможности в линии полузащиты.

Финансовые ограничения и дешевый альтернативный вариант

Действия Барселоны на трансферном рынке, как и прежде, проходят под жесткими финансовыми ограничениями. По этой причине 26-летний Аззедин Унаи рассматривается руководством команды как очень привлекательный и экономный вариант. Ожидается, что из-за вылета Жироны из Ла Лиги по итогам прошлого сезона трансферная стоимость футболиста составит примерно 10 миллионов евро.

На самом деле, марокканский футболист попал в поле зрения Барселоны еще после чемпионата мира 2022 года в Катере. На том мундиале самоотверженная игра и высокая техника Унаи поразили специалистов во время исторического выхода сборной Марокко в полуфинал. В частности, после победы над Испанией в 1/8 финала его имя стало популярным в Европе.

Конкуренция и возможности Ла Масии

Однако Барселона не является единственным претендентом на приобретение этого игрока. После вылета Жироны в низший дивизион другие клубы также пытаются воспользоваться этой возможностью. В частности, сообщается, что Реал Бетис также готов предпринять серьезные финансовые шаги для подписания марокканского полузащитника. Поскольку футболист хочет побыстрее определиться со своим будущим, от каталонцев требуется принятие быстрых решений.

В то же время в клубе не покидают мнения, что решение проблемы нужно искать не на трансферном рынке, а на базе Сьюдад Депортивная Жоан Гампер. Академия Ла Масия в последние годы воспитала таких молодых звезд, как Ламин Ямаль и Пау Кубарси, и уже на деле доказала свой высокий потенциал. В силу сложившихся обстоятельств клуб также может обойти финансовые трудности, сделав ставку на молодежь.

БарселонаАззедин УнаиФренки де ЙонгЛа ЛигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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