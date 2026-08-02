Пара в возрасте 90 и 95 лет поженилась после 64 лет отношений

В 2024 году в Кении прошла необычная и привлекшая всеобщее внимание свадебная церемония. 95-летний Ибрагим Мбого и 90-летняя Табита Вангуи официально оформили брак в церкви впервые спустя почти 64 года. Их трогательная история вызвала широкое обсуждение в социальных сетях и оставила у многих теплые впечатления.

Сообщается, что пара живет вместе с 1960 года. За эти годы они вырастили детей, дождались внуков и создали большую семью. Однако, несмотря на столь долгие годы совместной жизни, официально мужем и женой они не были.

Наконец, в 2024 году они решили исполнить эту мечту и провели церемонию бракосочетания в церкви в кругу близких и членов семьи. Церемония стала незабываемым и эмоциональным событием для всех участников.

Когда Табиту Вангуи спросили, почему они ждали так долго, она ответила с юмором.

«Мужчины часто меняют свое мнение, поэтому мне нужно было полностью убедиться, что его решение действительно твердое», — сказала она.

Ее шутливые слова рассмешили собравшихся, а пользователи социальных сетей высоко оценили жизненный путь пары, полный любви и верности.