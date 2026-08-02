В Китае на свадьбе сына женщина узнала, что невеста — ее пропавшая много лет назад дочь

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В Китае на свадьбе сына женщина узнала, что невеста — ее пропавшая много лет назад дочь

31 марта 2021 года свадебная церемония в китайской провинции Цзянсу приняла совершенно неожиданный оборот из-за одного непредвиденного события. Праздник был в самом разгаре, гости радовались, а жених и невеста делали первые шаги навстречу новой жизни. Однако случившееся в те минуты полностью изменило судьбу не только молодоженов, но и двух семей.

Все началось с того, что мать жениха обратила внимание на родимое пятно на руке невесты. Эта отметка напомнила женщине о ее маленькой дочери, которая пропала без вести более двадцати лет назад и по которой она каждый день горько плавала. На мгновение она потеряла дар речи, и боль, жившая в ее сердце долгие годы, вспыхнула с новой силой.

Дрожащим голосом мать подошла к родителям невесты и задала вопрос, который мог перевернуть их жизнь с ног на голову:

«Вы удочерили вашу дочь?»

Этот вопрос заставил родителей невесты глубоко задуматься. Ведь они годами скрывали от всех, даже от самой девочки, одну тайну. Наконец правда раскрылась: много лет назад они подобрали брошенного у дороги ребенка и воспитали ее как родную.

В тот момент, когда невеста осознала, что нашла свою настоящую мать, радость на свадьбе сменилась слезами. Она назвала эту встречу самым счастливым и трогательным моментом в своей жизни. Однако в ту же секунду у всех в голове возник вопрос: что же теперь будет со свадьбой? Ведь не оказались ли они братом и сестрой?

Но именно здесь судьба преподнесла еще один неожиданный поворот. Оказалось, что потеряв дочь и не сумев пережить горечь утраты, мать впоследствии усыновила мальчика и вырастила его как родного ребенка. Таким образом, между женихом и невестой не было никаких кровных уз.

Поэтому свадебную церемонию отменять не стали. Напротив, она превратилась не просто в торжество бракосочетания двух молодых людей, а в незабываемый день воссоединения матери и дочери после двадцатилетней разлуки, а также воссоединения всей семьи.

Мать никогда не делилась с общественностью подробностями о том, при каких обстоятельствах пропала ее дочь. По ее словам, боль и горечь прошлого остались позади, а самое главное — ее дочь жива, здорова и счастлива.

Данный случай официально задокументирован, и его подробности освещались в ряде зарубежных средств массовой информации, в том числе в издании Ориентал Даилй. Многие называют эту историю одной из самых трогательных и чудесных историй судьбы.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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