Джошуа Зиркзе дал согласие на переход в Ювентус

·68·Спорт
Джошуа Зиркзе дал согласие на переход в Ювентус

Нападающий Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе близок к тому, чтобы продолжить карьеру в итальянской Серии А. По информации издания Ла Gazzetta делло Sport, 25-летний нидерландский футболист дал согласие на переход в Ювентус на правах аренды и достиг соглашения с туринским клубом. Ожидается, что этот трансфер станет очередным важным шагом в процессе масштабного обновления состава команды под руководством Майкла Каррика. Об этом сообщает сообщает Goal.com.

В настоящее время возможности Джошуа Зиркзе закрепиться в основном составе Манчестер Юнайтед остаются ограничены. Сам игрок также положительно смотрит на идею вернуться в чемпионат, где он ранее успешно выступал за Болонью. Однако из-за финансовых ограничений туринскому гранду приходится выдвигать специфические условия для осуществления трансфера.

Арендный план туринцев и финансовые условия

Бьянконери планируют подписать игрока исключительно на условиях временного соглашения из-за экономических трудностей. Согласно источнику, наиболее оптимальным сценарием для Ювентуса является арендный договор без обязательства выкупа. Ранее аналогичная формула успешно применялась при переходе Маркуса Рэшфорда в Барселона.

Тем временем Манчестер Юнайтед проявляет активность на трансферном рынке и уже пополнил состав Андреем Сантушем и Юри Тилемансом. Английский клуб ищет пути избавиться от балласта и усилить линию атаки. Воспользовавшись интересом Ювентуса, «красные дьяволы» также рассматривают амбициозное предложение обменять Зиркзе с доплатой в 30 миллионов евро на вингера туринцев Франсишку Консейсау.

Варианты с Челси и другие альтернативы

Несмотря на то, что главным приоритетом для подопечных Лучано Спаллетти остается Джошуа Зиркзе, руководство клуба понимает, что переговоры могут оказаться сложными. В связи с этим итальянский клуб подготовил и запасные варианты. Если соглашение с Манчестер Юнайтед сорвется, команда может обратить внимание на игроков из расширенного состава лондонского Челси.

Сообщается, что для Спаллетти, который ищет мощного форварда в линию атаки после ухода Душана Влаховича, кандидатуры Лиама Делапа и Эммануэля Эмеги также подходят. Эти два нападающих входят в число кандидатов, которые могут быть привлечены на правах аренды по окончании текущего сезона, чтобы помочь Ювентусу в чемпионской гонке в Серии А.

Джошуа ЗиркзеЮвентусМанчестер ЮнайтедСерия АТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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