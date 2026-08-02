Как астронавт NASA сделал уникальный снимок Млечного Пути с МКС

Астронавт NASA Дон Петтит раскрыл секрет создания одной из самых впечатляющих фотографий Млечного Пути с бортом МКС. Как пишет издание иксбт.ком, специалист использовал специальный механизм, помогающий компенсировать движение звезд во время космического полета. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Как известно, МКС движется вокруг Земли со скоростью около 17 000 миль в час и сохраняет постоянное положение относительно нашей планеты. По этой причине при длительной экспозиции в открытом космосе звезды на обычных снимках превращаются в дугообразные полосы. Чтобы преодолеть эту сложность, Дон Петтит решил адаптировать принцип земных звездных трекеров под космические условия.

Специальный механизм и его устройство

Для реализации идеи астронавта в Рочестерском технологическом институте было изготовлено специальное крепежное устройство. Данное приспособление работало без какой-либо электроники, исключительно за счет шестеренок и пружинного механизма.

Это устройство вращалось в направлении, противоположном орбитальному движению станции, с периодом около 90 минут. Это позволило камере Nikon З9 и объективу Arri Зеисс 15 мм запечатлеть звезды не в виде размытых линий, а в виде четких точек.

Исторический кадр и его будущее

После завершения космической экспозиции этот уникальный механизм был возвращен на Землю. Учитывая его ценность, специалисты планируют в будущем выставить его в университетском музее для широкой публики.

Этот снимок в очередной раз доказал, насколько важны современные технологии и инженерные решения в исследовании космоса. Достигнутый с помощью простых механических деталей результат стал одним из самых интересных достижений в истории астрофотографии.