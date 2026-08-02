Как астронавт NASA сделал уникальный снимок Млечного Пути с МКС

·60·Технологии
Как астронавт NASA сделал уникальный снимок Млечного Пути с МКС

Астронавт NASA Дон Петтит раскрыл секрет создания одной из самых впечатляющих фотографий Млечного Пути с бортом МКС. Как пишет издание иксбт.ком, специалист использовал специальный механизм, помогающий компенсировать движение звезд во время космического полета. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Как известно, МКС движется вокруг Земли со скоростью около 17 000 миль в час и сохраняет постоянное положение относительно нашей планеты. По этой причине при длительной экспозиции в открытом космосе звезды на обычных снимках превращаются в дугообразные полосы. Чтобы преодолеть эту сложность, Дон Петтит решил адаптировать принцип земных звездных трекеров под космические условия.

Специальный механизм и его устройство

Для реализации идеи астронавта в Рочестерском технологическом институте было изготовлено специальное крепежное устройство. Данное приспособление работало без какой-либо электроники, исключительно за счет шестеренок и пружинного механизма.

Это устройство вращалось в направлении, противоположном орбитальному движению станции, с периодом около 90 минут. Это позволило камере Nikon З9 и объективу Arri Зеисс 15 мм запечатлеть звезды не в виде размытых линий, а в виде четких точек.

Исторический кадр и его будущее

После завершения космической экспозиции этот уникальный механизм был возвращен на Землю. Учитывая его ценность, специалисты планируют в будущем выставить его в университетском музее для широкой публики.

Этот снимок в очередной раз доказал, насколько важны современные технологии и инженерные решения в исследовании космоса. Достигнутый с помощью простых механических деталей результат стал одним из самых интересных достижений в истории астрофотографии.

NASAМКСМлечный ПутиКосмосФотография
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Алхимия КсКсИ века: в Китае создана технология превращения угля в графен и суперконденсаторыАлхимия КсКсИ века: в Китае создана технология превращения угля в графен и суперконденсаторыСегодня, 21:52В США могут запретить сетевые инверторы из КитаяВ США могут запретить сетевые инверторы из КитаяСегодня, 21:20В мировой ИТ-индустрии набирают обороты массовые увольненияВ мировой ИТ-индустрии набирают обороты массовые увольненияСегодня, 20:57Почему приложения в App Store снова набирают популярность в эпоху искусственного интеллектаПочему приложения в App Store снова набирают популярность в эпоху искусственного интеллектаСегодня, 20:26Корейские ученые создали материал, удваивающий срок службы литий-ионных аккумуляторовКорейские ученые создали материал, удваивающий срок службы литий-ионных аккумуляторовСегодня, 20:21Касио Г-Шок Г-Стил: облегченный корпус и долгая автономностьКасио Г-Шок Г-Стил: облегченный корпус и долгая автономностьСегодня, 19:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно