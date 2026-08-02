Застрявшего в решетке канала енота спасли в последний момент

В штате Пенсильвания (США) спасатели провели необычную операцию, освободив с помощью специального гидравлического оборудования енота, застрявшего под решеткой ливневого канализации.

Инцидент произошел в городке Ростравер. Сотрудники местной коммунальной службы и полиция заметили дикое животное, которое не могло сдвинуться с места под решеткой, и немедленно вызвали пожарных.

Прибывшие на место происшествия спасатели смогли приподнять тяжелую металлическую решетку, воспользовавшись гидравлическим инструментом «Джавс оф Лифе», который обычно применяется для спасения людей, зажатых среди металлических обломков при автокатастрофах.

После этого енота аккуратно извлекли и выпустили обратно в естественную среду обитания. Сообщается, что спасательная операция завершилась успешно.

Специалисты отмечают, что ливневые канализации представляют собой неожиданный источник опасности для многих диких животных. В связи с этим жителям рекомендуется при столкновении с подобными ситуациями не предпринимать самостоятельных действий, а обращаться в соответствующие спасательные службы.