Гватемалец, точно копирующий голос Шакиры, стал интернет-звездой (видео)

Гватемалец Хуан Карлос Домингес известен в социальных сетях под именем Джуанк Мултивокес. Он привлек внимание интернет-пользователей и за короткое время стал популярным благодаря невероятно точному пародированию голоса Шакиры.

После того как одно из видео Хуана Карлоса в TikTok набрало миллионы просмотров, поклонники в шутку дали ему прозвище «Шакиро».

По его словам, увлечение пародированием различных голосов началось еще в детстве. Сначала он повторял голоса персонажей из телепередач. Позже, вдохновившись мексиканскими пародистами, он развил свой талант и превратил это увлечение в профессиональную деятельность.

Сегодня Джуанк Мултивокес исполняет старые и новые песни Шакиры очень близко к ее голосу. Кроме того, он мастерски подражает голосам других известных певцов и различных персонажей.

Его выступления регулярно собирают миллионы просмотров в социальных сетях. Необычный талант Хуана Карлоса привлекает к нему все больше и больше поклонников.