Телескоп Вера Rubin представил первый сверхглубокий снимок Вселенной

Обсерватория Вера Rubin представила первое научное изображение, полученное с помощью крупнейшей в мире цифровой камеры ЛССТ Камера. На этом гигантском снимке запечатлено более 500 тысяч галактик и свыше 50 тысяч звезд в области неба под названием COSMOS, что служит важным этапом в изучении эволюции Вселенной. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как пишет издание иксбт.ком, этот уникальный снимок был получен путем объединения сотен отдельных наблюдений. Выбранная для снимка область COSMOS расположена далеко от плоскости Млечного Пути, поэтому количество звезд и межзвездной пыли там относительно невелико. Это позволило астрономам беспрепятственно наблюдать за самыми далекими галактиками, свет от которых шел до Земли миллиарды лет.

Научное значение и история наблюдений

По имеющимся данным, область COSMOS активно изучается с 2003 года космическим телескопом Хаббл и другими ведущими обсерваториями в диапазоне от радиоволн до рентгеновских лучей. Этот регион считается одной из главных эталонных площадок современной астрономии.

Обсерватория Вера Rubin еще больше расширит эту базу благодаря своему широкому полю зрения, высокой глубине съемки и регулярным повторным наблюдениям. Специалисты смогут не только анализировать структуру далеких галактик, но и в реальном времени отслеживать краткосрочные космические изменения, такие как вспышки сверхновых звезд.

Планы на будущее и открытость данных

Данная первая публикация была осуществлена в рамках программы Эарлй Дата Превиев 2 (ЭДП2), в которую вошли наблюдения, выполненные с апреля 2025 года по январь 2026 года. В каталог включены комбинированные изображения, охватывающие территорию площадью примерно 3000 квадратных градусов, что составляет одну шестую видимой части южного неба.

Десятилетний масштабный научный проект Легакй Сурвей оф Спаке анд Тиме (ЛССТ) только начинается. Поэтому, хотя ЭДП2 не является прямой базой основных данных, он создает основу для тестирования методов обработки информации и подготовки инструментов анализа учеными. Ожидается, что в будущем эти данные, используемые США, Чили и международными партнерскими организациями, станут доступны всем желающим через два года.