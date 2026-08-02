MLS доирасидаги учрашувлар: Лионель Мессининг қайтиши ва бошқа натижалар

·16·Спорт
MLS доирасидаги учрашувлар: Лионель Мессининг қайтиши ва бошқа натижалар
Қисқача

Шимолий Американинг Олий лига футболи мусобақасининг шанба оқшомидаги баҳсларида Лионель Месси майдонга қайтди ва унинг жамоаси Интер Миами рақиби билан дуранг ўйнади. Захирадан 52-дақиқада майдонга тушган аргентиналик ҳужумчи қулай имкониятдан фойдалана олмади ва тўпни дарвоза устидан ошириб юборди. Ушбу учрашувда Луис Суарес чиройли гол муаллифига айланди, Ноаҳ Аллен ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйди.

Шимолий Американинг Олий лига футболи (MLS) мусобақасининг шанба оқшомидаги баҳслари мухлисларга кўплаб қизиқарли воқеаларни тақдим этди. Хусусан, жамоатчилик эътибори асосан Лионель Мессининг майдонга қайтишига қаратилган бўлса-да, Ғарбий конференциядаги бошқа марказий ўйинлар ҳам турнир жадвалидаги вазиятга жиддий таъсир кўрсатди. Goal.com хабар беришича, турнинг энг муҳим воқеалари қаторида юлдуз футболчининг заҳирадан майдонга тушгани ва етакчи жамоаларнинг ўйинлари қайд этилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Интер Миами жамоаси Лионель Мессининг жисмоний ҳолати ва унинг таркибга қайтиши борасидаги маълумотларни охиригача сир сақлашга ҳаракат қилди. Ҳафта ўртасида умумий машғулотларга киришган аргентиналик ҳужумчи шанба кунги учрашувни захира ўриндиғида бошлади. У жамоаси 2:1 ҳисобида олдинда бораётган вақтда, яни 52-дақиқада майдонга туширилди. Бироқ кутилган ёрқин ҳаракатлар бу сафар амалга ошмади ва учрашув якуни жамоа учун бироз кўнгилсиз якунланди.

Лионель Мессининг омадсиз қайтиши

Майдонга тушгач, рақиб ҳимоячилари Лионель Мессига деярли бўш ҳудуд қолдирмади ва унинг ҳаракатларини диққат билан назорат қилди. Ўйин якунланиши арафасида, ҳисоб 2:2 кўринишида дуранг бўлиб турган вақтда, рақиб ҳимояси хатога йўл қўйиб, унга зарба бериш учун қулай имконият тақдим этди. Бироқ ўзининг ноқулай ҳисобланган ўнг оёғи билан зарба берган ҳужумчи тўпни дарвоза устидан ошириб юборди.

Ушбу учрашувда Интер Миами ўйин жиҳатидан унчалик ҳам ишончли таассурот қолдирмади. Луис Суарес чиройли гол муаллифига айланди, Ноаҳ Аллен ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйди. Шунга қарамай, ҳимоядаги хатолар ва сўнгги дақиқаларда ўтказиб юборилган жарима зарбаси Ғалаба қозонишга тўсқинлик қилди. Одатда бундай вазиятларда жамоани қутқариб қоладиган Лионель Месси бу сафар ўз имкониятларини тўла намойиш эта олмади.

Ғарбий конференциядаги марказий тўқнашувлар

Ғарбий конференциянинг энг тўлақонли ва кучли жамоалари ҳисобланган ЛАФК ҳамда Ванкоувер ўртасидаги баҳс турнинг энг марказий ўйинларидан бири бўлди. Турнир жадвалида қўшни бўлиб турган ушбу жамоалар ўзаро ўйинда тенг кучли эканликларини намойиш этишди. Ванкоувер ўтган мавсумдаги MLS Кубоги финалидан кейинги барқарор ўйинларини давом эттирмоқда. ЛАФК сафида эса Сон Хён Миннинг самарали ҳаракатлари жамоанинг ҳужум чизиғини янада кучайтирган.

Шунингдек, MLS ўйинларининг шанба кунги дастурида бошқа қизиқарли воқеалар ҳам кузатилди. Ҳар бир учрашув чемпионат плей-офф босқичи олдидан жамоаларнинг имкониятларини яна бир бор сарҳисоб қилиш имконини берди. Мавсумнинг ҳал қилувчи палласига кириб бораётган лигада ҳар бир очко олтин заррасидек қадрли бўлиб турибди.

Лионель МессиИнтер МиамиMLSФутболЛАФК
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью «Фиорентина» билан ўйинда «Реал»нинг 3 хил қиёфасини кўрдиМоуринью «Фиорентина» билан ўйинда «Реал»нинг 3 хил қиёфасини кўрдиБугун, 09:22Лионель Месси Интер Миами таркибига қайтдиЛионель Месси Интер Миами таркибига қайтдиБугун, 05:30Хаби Алонсо Михаил Мудрикнинг Челсидеги кутилмаган қайтишидан мамнунХаби Алонсо Михаил Мудрикнинг Челсидеги кутилмаган қайтишидан мамнунБугун, 02:34Арсенал мавсумолди ўйинда Жиронани йирик ҳисобда таслим этдиАрсенал мавсумолди ўйинда Жиронани йирик ҳисобда таслим этдиБугун, 01:56Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?Кеча, 23:36Браян Мбемо: Манчестер Юнайтед доимо энг юқори марраларни кўзлайдиБраян Мбемо: Манчестер Юнайтед доимо энг юқори марраларни кўзлайдиКеча, 23:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда