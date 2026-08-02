MLS доирасидаги учрашувлар: Лионель Мессининг қайтиши ва бошқа натижалар
Шимолий Американинг Олий лига футболи мусобақасининг шанба оқшомидаги баҳсларида Лионель Месси майдонга қайтди ва унинг жамоаси Интер Миами рақиби билан дуранг ўйнади. Захирадан 52-дақиқада майдонга тушган аргентиналик ҳужумчи қулай имкониятдан фойдалана олмади ва тўпни дарвоза устидан ошириб юборди. Ушбу учрашувда Луис Суарес чиройли гол муаллифига айланди, Ноаҳ Аллен ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйди.
Шимолий Американинг Олий лига футболи (MLS) мусобақасининг шанба оқшомидаги баҳслари мухлисларга кўплаб қизиқарли воқеаларни тақдим этди. Хусусан, жамоатчилик эътибори асосан Лионель Мессининг майдонга қайтишига қаратилган бўлса-да, Ғарбий конференциядаги бошқа марказий ўйинлар ҳам турнир жадвалидаги вазиятга жиддий таъсир кўрсатди. Goal.com хабар беришича, турнинг энг муҳим воқеалари қаторида юлдуз футболчининг заҳирадан майдонга тушгани ва етакчи жамоаларнинг ўйинлари қайд этилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Интер Миами жамоаси Лионель Мессининг жисмоний ҳолати ва унинг таркибга қайтиши борасидаги маълумотларни охиригача сир сақлашга ҳаракат қилди. Ҳафта ўртасида умумий машғулотларга киришган аргентиналик ҳужумчи шанба кунги учрашувни захира ўриндиғида бошлади. У жамоаси 2:1 ҳисобида олдинда бораётган вақтда, яни 52-дақиқада майдонга туширилди. Бироқ кутилган ёрқин ҳаракатлар бу сафар амалга ошмади ва учрашув якуни жамоа учун бироз кўнгилсиз якунланди.
Лионель Мессининг омадсиз қайтишиМайдонга тушгач, рақиб ҳимоячилари Лионель Мессига деярли бўш ҳудуд қолдирмади ва унинг ҳаракатларини диққат билан назорат қилди. Ўйин якунланиши арафасида, ҳисоб 2:2 кўринишида дуранг бўлиб турган вақтда, рақиб ҳимояси хатога йўл қўйиб, унга зарба бериш учун қулай имконият тақдим этди. Бироқ ўзининг ноқулай ҳисобланган ўнг оёғи билан зарба берган ҳужумчи тўпни дарвоза устидан ошириб юборди.
Ушбу учрашувда Интер Миами ўйин жиҳатидан унчалик ҳам ишончли таассурот қолдирмади. Луис Суарес чиройли гол муаллифига айланди, Ноаҳ Аллен ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйди. Шунга қарамай, ҳимоядаги хатолар ва сўнгги дақиқаларда ўтказиб юборилган жарима зарбаси Ғалаба қозонишга тўсқинлик қилди. Одатда бундай вазиятларда жамоани қутқариб қоладиган Лионель Месси бу сафар ўз имкониятларини тўла намойиш эта олмади.
Ғарбий конференциядаги марказий тўқнашувларҒарбий конференциянинг энг тўлақонли ва кучли жамоалари ҳисобланган ЛАФК ҳамда Ванкоувер ўртасидаги баҳс турнинг энг марказий ўйинларидан бири бўлди. Турнир жадвалида қўшни бўлиб турган ушбу жамоалар ўзаро ўйинда тенг кучли эканликларини намойиш этишди. Ванкоувер ўтган мавсумдаги MLS Кубоги финалидан кейинги барқарор ўйинларини давом эттирмоқда. ЛАФК сафида эса Сон Хён Миннинг самарали ҳаракатлари жамоанинг ҳужум чизиғини янада кучайтирган.
Шунингдек, MLS ўйинларининг шанба кунги дастурида бошқа қизиқарли воқеалар ҳам кузатилди. Ҳар бир учрашув чемпионат плей-офф босқичи олдидан жамоаларнинг имкониятларини яна бир бор сарҳисоб қилиш имконини берди. Мавсумнинг ҳал қилувчи палласига кириб бораётган лигада ҳар бир очко олтин заррасидек қадрли бўлиб турибди.
…