Популярный во Вьетнаме бильярдный стол без луз вызвал интерес в соцсетях

Видео с изображением бильярдного стола без луз вызвали большой интерес пользователей социальных сетей. Эта игра называется карамболь, точнее — бильярд с тремя бортами.

В нём, в отличие от обычного бильярда, нет луз для забивания шаров. В игре используются три шара — белый, жёлтый и красный. Задача игрока заключается в том, чтобы своим шаром коснуться двух остальных.

Однако для того, чтобы удар был засчитан, шар до того, как достигнет шаров соперника, или между касаниями должен как минимум трижды коснуться борта стола. Поэтому карамболь требует точного расчёта, правильного выбора угла и контроля силы удара.

Этот вид спорта особенно популярен во Вьетнаме. После распространения видео в социальных сетях многие заинтересовались правилами бильярда без луз.