Необычный подарок, отправленный Дурдоне Курбоновой, вызвал разные предположения (видео)

В последнее время в социальных сетях всё чаще появляются видео с необычными цветочными композициями, отправленными блогерам и знаменитостям. Особое внимание пользователей интернета привлекли цветы в форме большой лошади, кобры и огромного сердца.

На этот раз необычный подарок преподнесли актрисе Durdona Qurbonova. Ей отправили цветочную композицию в форме большого медведя, а рядом с ней — несколько цветов в форме сердец.

Радость актрисы, увидевшей подарок, была явно заметна по её выражению лица. Судя по всему, Durdona с удовольствием приняла необычную композицию.

Это видео также вызвало различные предположения в социальных сетях. Пользователи, выразив восхищение актрисой, заинтересовались тем, кто отправил ей цветы. Некоторые с юмором оставили комментарии: «Когда свадьба?», «Кто отправил?», «Пусть и нам посчастливится».