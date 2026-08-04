Неймар намекнул на возможное завершение карьеры

Легендарный нападающий сборной Бразилии Неймар сделал неожиданное заявление о своем клубном будущем, не исключив, что может завершить карьеру в конце текущего года. Как сообщает Goal.com, 34-летний опытный футболист серьезно рассматривает уход из профессионального футбола после окончания контракта с его родным клубом «Сантос». Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, Неймар недавно официально завершил выступления за сборную Бразилии. После чемпионата мира он прекратил играть на международной арене, полностью сосредоточившись на клубных соревнованиях. Однако действующий контракт футболиста с «Сантосом» истекает в декабре, и его дальнейшая судьба пока остается под вопросом.

Сомнения относительно будущего

Бразильская звезда поделился мыслями, заставившими болельщиков задуматься, во время аукциона Института Неймара-младшего, который транслировался на его ЁуТубе-канале. Он отметил, что пока не может ничего конкретного сказать о своих дальнейших планах, поскольку все зависит от окончания контракта в декабре. Нападающий признался, что еще не принял окончательного решения — остаться в «Сантосе», перейти в другую команду или полностью завершить карьеру.

«Я не знаю, сколько еще буду играть. Пока я не думаю об остановке, но не могу точно сказать, как долго это продлится», — заявил Неймар. Он также особо подчеркнул, что его главная задача — с честью выполнить до конца соглашение, подписанное с «Сантосом». По словам футболиста, до декабря еще много времени, и он ценит каждый день, действуя в зависимости от ситуации.

Физическое состояние и влияние травм

На досрочное завершение выступлений Неймара за сборную повлияли неудачи на последнем чемпионате мира и физические проблемы. Мышечные травмы, беспокоившие его во время турнира, серьезно сказались на игровой практике и позволили ему выйти на поле всего в двух матчах. Несмотря на это, лучший бомбардир в истории сборной Бразилии заявил, что сейчас чувствует себя хорошо в физическом плане.

«Я все лучше чувствую себя на поле, и это самое главное. Даже находясь на заключительном этапе карьеры, я всегда хочу продолжать развиваться», — добавил футболист. Он выразил удовлетворение пройденным путем, поблагодарил Бога за все достижения и подчеркнул, что ни о чем в своей карьере не жалеет.