ЭОН хочет увеличить глобальные скорости передачи данных с помощью космических лазеров

В настоящее время, когда по всему миру активно строятся крупные центры обработки данных, передача цифровой информации через океан во многом зависит от оптоволоконных кабелей, проложенных по морскому дну. Однако, по данным иксбт.ком, их установка, обслуживание и ремонт — крайне сложные процессы, а сама сеть считается достаточно уязвимой. Традиционные наземные радиоволны также не обладают достаточной пропускной способностью. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

В качестве решения этой проблемы предлагаются космические лазерные технологии. Стартап Эндеавор Оптикал Нетворкс (ЭОН), основанный в мае текущего года и уже привлёкший первоначальные инвестиции на общую сумму 10,75 миллиона долларов, планирует создать сеть лазерных спутников, которая будет соединять центры обработки данных с орбиты. Основатели компании Чарли Хоровиц и Тайлер Прессер ставят перед собой амбициозные цели.

Новый этап космической связи

Большинство спутниковых систем связи не способны обеспечить скорость 200 Тбит/с и выше, которую дают кабели на дне океана. Однако в последние годы развитие более мощных спутников и оптических технологий расширяет возможности передачи данных с космоса на Землю с помощью лазеров. В частности, NASA успешно использовало лазерную связь в своей последней лунной миссии.

Тем не менее линии связи, ранее испытанные частными космическими компаниями, демонстрировали скорость всего 2,5 Гбит/с, тогда как ЭОН нацелена на совершенно иной уровень. По словам руководителя компании, её первоначальная цель — достичь пропускной способности 2,4 Тбит/с. Для этого потребуется преодолеть атмосферные барьеры и искажения лазерного излучения, вызванные облаками.

Текущие планы проекта

ЭОН намерена сформировать в космосе сеть примерно из 20 спутников. Каждый аппарат обеспечит специализированную связь между двумя континентами. Компания сосредоточится на направлениях, где передача данных затруднена или инфраструктура недостаточно развита, включая маршруты между Францией и Австралией, а также между Африкой и Южной Америкой.

На текущем этапе стартап направит полученные средства на строительство оптической лаборатории, найм инженеров и подготовку к запуску испытательного спутника, намеченному на конец 2027 года. ЭОН сосредоточится на разработке специализированных оптических терминалов связи, а спутниковые платформы планирует закупать в готовом виде.