Манчестер Юнайтед и Челси борются за Джона Лукуми

·45·Спорт
Манчестер Юнайтед и Челси борются за Джона Лукуми

Гранды английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед и Челси начали активные действия, чтобы подписать центрального защитника итальянской Болоньи Джона Лукуми. По данным издания Куотидиано Спортиво, трансферная стоимость колумбийского футболиста составляет 25 миллионов евро, что считается доступной ценой для обоих грандов. Об этом сообщает Goal.com .

Действующий контракт 28-летнего защитника с Болоньей истекает в следующем году. Итальянский клуб вынужден продать футболиста в это трансферное окно, чтобы не потерять его бесплатно в качестве свободного агента после следующего сезона. Сообщается, что Красные дьяволы уже сделали первые шаги для заключения сделки.

Необходимость усиления обороны

Руководство Манчестер Юнайтед намерено перед началом нового сезона укрепить оборонительный потенциал команды и расширить глубину состава. Если находящийся на пике карьеры Джон Лукуми быстро адаптируется к условиям Премьер-лиги, он может стать по-настоящему удачным приобретением для клуба. Интенсивная атмосфера английского футбола потребует от опытного центрального защитника высокого уровня подготовки.

В свою очередь, лондонский Челси также внимательно следит за колумбийским футболистом, стремясь решить проблемы в обороне. Аристократы, допустившие множество ошибок в защите в прошлом сезоне, обязаны срочно привести оборонительную линию в порядок, чтобы в следующем сезоне бороться за трофеи и вернуться в Лигу чемпионов.

Ключевые факторы, которые решат исход трансфера

Оба английских клуба располагают финансовыми возможностями без проблем выплатить трансферную сумму в размере 25 миллионов евро. Однако окончательное решение будет зависеть от личных амбиций и планов футболиста. 28-летний защитник, находящийся на важном этапе карьеры, не хочет сидеть на скамейке запасных в большом клубе и ищет гарантии регулярных выступлений в основном составе.

Его судьба решится в зависимости от того, какую команду выберет сам футболист и какой проект предложат ему тренеры. Болонья надеется, что благодаря доступной цене соглашение будет достигнуто в ближайшее время. Это противостояние Манчестер Юнайтед и Челси показывает, что летнее трансферное окно входит в самую горячую фазу.

Манчестер ЮнайтедЧелсиДжон ЛукумиБолоньяТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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