Электромобиль Вауксхалл Корса ГСЭ оказался быстрее Volkswagen Голф ГТИ

·31·Авто
Электромобиль Вауксхалл Корса ГСЭ оказался быстрее Volkswagen Голф ГТИ

Британская компания Вауксхалл представила новый спортивный электромобиль Вауксхалл Корса ГСЭ. По данным иксбт.ком, этот хэтчбек успел наделать немало шума на автомобильном рынке, опередив по динамическим характеристикам значительно более дорогих конкурентов. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Хотя новый электрический хэтчбек относится к классу традиционных компактных спортивных автомобилей, его возможности не уступают крупным полноценным спорткарам. При создании модели инженеры сосредоточились на мощности и управляемости, что должно обеспечить автомобилю популярность.

Впечатляющие технические характеристики и динамика

Автомобиль оснащён силовой установкой мощностью 277 л.с. Благодаря этому для разгона с места до 100 км/ч ему требуется всего 5,5 секунды.

Для сравнения, Volkswagen Голф ГТИ, считающийся главным ориентиром, выполняет эту задачу за 5,9 секунды. Даже его электрический аналог Volkswagen ИД 3 ГТКс показывает результат 5,7 секунды, уступая Вауксхалл Корса ГСЭ. Кроме того, новый электромобиль уверенно опередил своего главного конкурента Алпине А290, которому требуется 6,4 секунды для разгона до 100 км/ч.

Ценовая политика и конкурентоспособность на рынке

На британском рынке стартовая цена Вауксхалл Корса ГСЭ установлена на уровне 34 495 фунтов стерлингов. Если, как ожидается, на эту модель также будет распространяться субсидия Электрик Кар Грант в размере 1 500 фунтов стерлингов, цена снизится до 32 995 фунтов стерлингов.

Это означает, что модель будет стоить примерно столько же, сколько Алпине А290. Важнее всего то, что она на целых 9 000 фунтов стерлингов дешевле своего главного конкурента Volkswagen Голф ГТИ, что может привлечь покупателей.

Историческое наследие и технические обновления

Эта модель стала первым горячим хэтчбеком компании Вауксхалл после компактного спорткара Корса ВКсР, производство которого было прекращено восемь лет назад. По словам представителей компании, новый электромобиль способен перенести в будущее спортивные гены легендарного Вауксхалл Nova ГСЭ.

Будучи близнецом электромобиля Peugeot 208, эта модель получила силовую установку мощностью 277 л.с., используемую в моделях Абарт 600е и Alfa Romeo Джуниор Элеттрика Велоке, вместо двигателя мощностью 154 л.с. в версии обычной Корса Электрик. Крутящий момент передаётся на передние колёса через самоблокирующийся дифференциал Торсен, повышающий устойчивость автомобиля на извилистых дорогах.

Vauxhall Corsa GSEЭлектромобильХэтчбекАвтомобильные НовостиVolkswagen Golf GTI
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