Илон Маск хочет увеличить объём доставки грузов на орбиту с помощью Starship до 10 миллионов тонн

·37·Технологии
Илон Маск хочет увеличить объём доставки грузов на орбиту с помощью Starship до 10 миллионов тонн

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что в перспективе намерен увеличить объём грузов, доставляемых на орбиту Земли с помощью сверхтяжёлой космической системы Starship, до 10 миллионов тонн в год. Как сообщает издание иксбт.ком, предприниматель рассказал об этом во время презентации очередного квартального отчёта компании. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время SpaceX выводит на орбиту около 2,5 тысячи тонн грузов в год с помощью ракет Falcon. Если учесть, что все остальные операторы и страны мира вместе доставляют на орбиту лишь около 300 тонн грузов в год, на долю этой компании приходится 80–90% всех грузов, выводимых с Земли на орбиту.

По словам Илона Маска, после полноценного ввода в эксплуатацию новой системы Starship на начальном этапе она сможет выводить на орбиту один миллион тонн грузов в год, а в долгосрочной перспективе — 10 миллионов тонн. Если этот грандиозный план будет реализован, объём полезной нагрузки, доставляемой в космос, вырастет в 4000 раз по сравнению с текущими показателями.

Испытания и технологические достижения

Практические шаги на пути к этим амбициозным целям последовательно продолжаются. В частности, в июле SpaceX успешно провела 13-й испытательный полёт своего корабля Starship. Во время этой миссии впервые без дополнительного груза на орбиту были успешно выведены 20 спутников серии Starlink В3.

После полного выполнения программы полёта космический корабль совершил управляемую посадку в Индийском океане. Важно, что впервые в своей истории корабль остался на плаву, что позволило специалистам организовать его возвращение и восстановление.

Масштабные планы на будущее

В будущем Starship должен превратиться в универсальную многоразовую космическую систему. Инженеры компании планируют широко использовать модификации этого корабля не только для вывода спутников следующего поколения, но и для пилотируемых полётов на низкую околоземную орбиту.

Кроме того, ожидается, что в будущем эта транспортная система станет основой длительных научных экспедиций на Луну и Марс. Это, несомненно, откроет новую страницу в истории освоения космоса человечеством.

Илон МаскStarshipSpaceXКосмосStarlink
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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