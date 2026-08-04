Қирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқланди
Қирғизистонда вафот етган инсонларнинг жасадларини кремация қилиш тақиқланди. Бу тартиб Садир Жапаров имзолаган “Дафн етиш ва дафн ишлари тўғрисида”ги қонунга киритилган ўзгартиришларда белгиланган. Жогорку Кенеш ҳужжатни 2026 йил 25 июнда қабул қилган. Крематорийлардан ендиликда фақат тиббий фаолият натижасида ҳосил бўлган биологик чиқиндиларни санитария талаблари асосида йўқ қилиш учун фойдаланилади.
Қирғизистонда вафот этган инсонларнинг жасадларини кремация қилиш, яъни куйдириш тақиқланди. Бу ҳақда мамлакат Президенти Садир Жапаров имзолаган “Дафн этиш ва дафн ишлари тўғрисида”ги қонунга киритилган ўзгартиришларда белгиланган. Бу ҳақда Nur.kz хабар берди.
Мазкур ҳужжат Жогорку Кенеш томонидан 2026 йил 25 июнда қабул қилинган. Янги тартибга кўра, марҳумларни дафн этиш усули сифатида кремацияга оид нормалар қонундан чиқариб ташланган. Шунингдек, кул солинган идишларни кўмиш билан боғлиқ қоидалар ҳам бекор қилинган.
Қонунда “кремация” тушунчаси эндиликда инсон жасадини куйдириш эмас, балки тиббий фаолият натижасида ҳосил бўладиган биологик чиқиндиларни махсус иншоотларда термик йўл билан йўқ қилиш жараёни сифатида белгиланган.
Шу сабабли крематорийлардан вафот этган одамларнинг жасадларини, шунингдек, аборт қилинган ёки ўлик туғилган ҳомилаларни куйдириш мақсадида фойдаланиш тақиқланади. Бундай иншоотлар фақат тиббий фаолиятдан ҳосил бўлган биологик объектларни санитария талаблари асосида йўқ қилиш учун ишлатилади.
Ҳужжатда шахси аниқланмаган ёки талаб қилиб олинмаган марҳумларни дафн этиш тартиби ҳам белгиланган. Улар тегишли ички ишлар органлари розилиги билан қабристонларнинг махсус ажратилган ҳудудларига ихтисослаштирилган хизматлар томонидан кўмилади.
Қонун расмий эълон қилинганидан 10 кун ўтиб кучга киради. Ҳукуматга эса амалдаги меъёрий ҳужжатларни янги қонун талабларига мослаштириш вазифаси юклатилган.
…