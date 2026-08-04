Қирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқланди

·59·Дунё
Қирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқланди
Қисқача

Қирғизистонда вафот етган инсонларнинг жасадларини кремация қилиш тақиқланди. Бу тартиб Садир Жапаров имзолаган “Дафн етиш ва дафн ишлари тўғрисида”ги қонунга киритилган ўзгартиришларда белгиланган. Жогорку Кенеш ҳужжатни 2026 йил 25 июнда қабул қилган. Крематорийлардан ендиликда фақат тиббий фаолият натижасида ҳосил бўлган биологик чиқиндиларни санитария талаблари асосида йўқ қилиш учун фойдаланилади.

Қирғизистонда вафот этган инсонларнинг жасадларини кремация қилиш, яъни куйдириш тақиқланди. Бу ҳақда мамлакат Президенти Садир Жапаров имзолаган “Дафн этиш ва дафн ишлари тўғрисида”ги қонунга киритилган ўзгартиришларда белгиланган. Бу ҳақда Nur.kz хабар берди.

Мазкур ҳужжат Жогорку Кенеш томонидан 2026 йил 25 июнда қабул қилинган. Янги тартибга кўра, марҳумларни дафн этиш усули сифатида кремацияга оид нормалар қонундан чиқариб ташланган. Шунингдек, кул солинган идишларни кўмиш билан боғлиқ қоидалар ҳам бекор қилинган.

Қонунда “кремация” тушунчаси эндиликда инсон жасадини куйдириш эмас, балки тиббий фаолият натижасида ҳосил бўладиган биологик чиқиндиларни махсус иншоотларда термик йўл билан йўқ қилиш жараёни сифатида белгиланган.

Шу сабабли крематорийлардан вафот этган одамларнинг жасадларини, шунингдек, аборт қилинган ёки ўлик туғилган ҳомилаларни куйдириш мақсадида фойдаланиш тақиқланади. Бундай иншоотлар фақат тиббий фаолиятдан ҳосил бўлган биологик объектларни санитария талаблари асосида йўқ қилиш учун ишлатилади.

Ҳужжатда шахси аниқланмаган ёки талаб қилиб олинмаган марҳумларни дафн этиш тартиби ҳам белгиланган. Улар тегишли ички ишлар органлари розилиги билан қабристонларнинг махсус ажратилган ҳудудларига ихтисослаштирилган хизматлар томонидан кўмилади.

Қонун расмий эълон қилинганидан 10 кун ўтиб кучга киради. Ҳукуматга эса амалдаги меъёрий ҳужжатларни янги қонун талабларига мослаштириш вазифаси юклатилган.

ҚирғизистонСадир ЖапаровЖогорку КенешНур.кз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гусейн Гасанов устидан суд ҳукми ўқилдиГусейн Гасанов устидан суд ҳукми ўқилдиБугун, 17:47Криштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпКриштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпБугун, 17:46Қозоғистонда биринчи Амур йўлбарси табиатга қўйиб юборилдиҚозоғистонда биринчи Амур йўлбарси табиатга қўйиб юборилдиБугун, 17:30Улкан “грил чархпалаги” видеоси ресторан ёпилишига сабаб бўлдиУлкан “грил чархпалаги” видеоси ресторан ёпилишига сабаб бўлдиБугун, 16:31Чорва талаши қонли тўқнашувга айланди: трактор одамлар устига ҳайдалдиЧорва талаши қонли тўқнашувга айланди: трактор одамлар устига ҳайдалдиБугун, 16:28Марс суратида сирли «юраётган одам» тасвири аниқланди Марс суратида сирли «юраётган одам» тасвири аниқланди Бугун, 16:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди