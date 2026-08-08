Қозоғистондан сохта «трансфер»: Бухорода абитуриентни 26 миллионга чув туширмоқчи бўлишди
Бухоро вилоятида фуқаро Х.Т. Д.О.ни Қозоғистон олий ўқув юртларида 1–3-курсларда ўқиганлиги ҳақида қалбаки ҳужжатлар тайёрлаб, уни Бухоро инновацион таълим ва тиббиёт университетининг тиббиёт йўналишига 4-курсдан ўқишга киритиб қўйишни вада қилган. У бу хизмат учун келишилган 26 миллион сўмни олаётган вақтида тезкор ходимлар томонидан ашёвий далиллар билан ушланди. Х.Т.
Бухоро вилоятида Қозоғистон ОЎТМларида ўқиганлиги ҳақида сохта ҳужжатлар тайёрлаш ва танишлар орқали олийгоҳнинг 4-курсига ўқишга жойлаб қўйишни ваъда қилган шахс ашёвий далиллар билан ушланди.
Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг Қоракўл тумани бўлими ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ҳамкорлигида тезкор тадбир ўтказилди.
Қалбаки ҳужжат ва «юқоридаги танишлар»
Текширув маълумотларига кўра, фуқаро Х.Т. бошқа бир фуқаро Д.О.нинг ишончига кирган. У фуқарога гўёки Қозоғистон Республикасидаги олий ўқув юртларидан бирида 1–3-курсларда таҳсил олганлиги тўғрисида қалбаки ҳужжатлар тайёрлаб беришни айтиб фирибгарлик қилган.
Шундан сўнг, Х.Т. мансабдор ва юқори лавозимларда ишловчи «танишлар» орқали фуқарони Бухоро инновацион таълим ва тиббиёт университетининг тиббиёт йўналишига тўғридан-тўғри 4-курсдан ўқишга киритиб қўйишни ваъда қилган.
Ашёвий далил: Фуқаро Х.Т. келишилган 26 миллион сўм миқдоридаги пулларни олаётган вақтида тезкор ходимлар томонидан қўлга олинди ва пуллар ҳужжатлаштириб олинди.
Жиноят иши ва тергов жараёни
Мазкур ҳолат юзасидан Х.Т.га нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилди:
25, 168-моддаси — Фирибгарликка суиқасд қилиш;
28, 211-моддаси — Пора беришга далолат қилиш.
Ҳозирда ушбу жиноят иши юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…