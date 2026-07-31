Можтаба Хоманаий қаерда? АҚШ ва Исроил разведкаси уни изламоқда

·74·Дунё
Можтаба Хоманаий қаерда? АҚШ ва Исроил разведкаси уни изламоқда
Қисқача

АҚШ ва Исроил разведка хизматлари Ероннинг олий раҳнамоларидан бири бўлган Можтаба Хоманаийнинг турган жойини аниқлаш бўйича қўшма қидирув ишларини олиб бормоқда. Те Тимес газетасининг маълумотига кўра, у узоқ вақтдан бери жамоатчиликка кўриниш бермаган ва тахминан 150 кун давомида телефондан фойдаланмаган ҳолда махфий бошпанада яшириниб келмоқда.

АҚШ ва Исроил разведка хизматлари Эроннинг олий раҳнамоси Можтаба Хоманаийнинг қаерда эканини аниқлаш учун қўшма қидирув ишларини олиб бораётгани айтилмоқда. Бу ҳақда The Times газетаси манбаларига таяниб хабар тарқатди.

Нашр маълумотига кўра, Можтаба Хоманаий узоқ вақтдан бери жамоатчиликка кўриниш бермаганига қарамай, Эроннинг ҳарбий ва стратегик қарорларини қабул қилиш жараёнида муҳим ўрин тутишда давом этмоқда. Айтилишича, Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (ИИҚК) ҳарбий операцияларга оид айрим қарорларни унинг тасдиғисиз амалга оширмайди. Шу билан бирга, разведка ҳамжамиятининг айрим вакиллари унинг ҳалок бўлган бўлиши мумкинлигини тахмин қилса, ИИҚК эса Можтаба Хоманаий тирик эканини таъкидлаб келмоқда.

Хабарда қайд этилишича, Исроилнинг «Моссад» разведка хизмати Хоманаийнинг тирик ёки йўқлигини, шунингдек, унинг айнан қаерда яшириниб турганини аниқлашга уринмоқда. Манбаларга кўра, у тахминан 150 кун давомида телефондан фойдаланмаган, компьютерга уланмаган ва махфий бошпаналардан бирида яшириниб келмоқда.

«Можтаба телефондан фойдаланмаётган бўлиши мумкин, аммо унда бошқа алоқа усуллари, масалан, кичик қоғоз орқали хабар алмашиш имконияти мавжуд», — деди «Моссад» бўлимининг собиқ раҳбари Рами Игра.

Унинг таъкидлашича, Эрон раҳбарияти олий раҳнамога хабарларни етказиш учун кўп босқичли курьерлар тармоғидан фойдаланади. Бундай тизимда ҳар бир шахс хабарни кейинги одамга етказади, аммо унинг мазмунидан хабардор бўлмайди. Игра фикрича, Хоманаийга етиб боришнинг энг амалий йўли — унга яқин бўлган агентни жалб қилишдир.

Бироқ у бу жуда мураккаб вазифа эканини ҳам қайд этди. Чунки Эронда олий раҳнамога яқин бўлган шахслар қаттиқ назорат қилинади ва эҳтимол, ИИҚКнинг фақат икки ёки уч нафар аъзосигина у билан қандай алоқа ўрнатиш мумкинлигини билади.

«Моссад»нинг собиқ подполковниги Авнер Авраам ҳам бу мавзуда фикр билдириб, агар Хоманаий жамоатчиликка овозли мурожаат йўлласа ҳам, бу унинг жойлашувини аниқлашни осонлаштириши мумкинлигини айтди.

«Овозли файл орқали ёзув амалга оширилган қурилма, техник хусусиятлар ва ҳатто айрим ҳолларда жойлашув ҳақида маълумот олиш мумкин», — деди у.

Шу билан бирга, Пентагоннинг собиқ юқори лавозимли амалдорларидан бири февраль ойи охиридаги ҳаво ҳужумларида Али Хоманаий ҳалок бўлганидан кейин Можтаба Хоманаий шахсий хавфсизлигига янада катта эътибор қаратаётганини билдирди.

Газетанинг америкалик манбаси эса Эрон сўнгги қирқ йил давомида ташқи разведка учун ёпиқ давлат бўлиб келаётганини таъкидлаб, АҚШ разведкасининг имкониятларига эҳтиёткорлик билан баҳо берди. Унинг фикрича, Исроил разведкаси ресурслари нисбатан чекланган бўлса-да, айрим йўналишларда анча самарали иш олиб бормоқда.

Манбага кўра, агар разведка хизматлари Можтаба Хоманаийнинг аниқ жойлашувини белгиласа, АҚШ ва Исроил кейинги қадамлар бўйича жуда мураккаб сиёсий ва ҳарбий қарор қабул қилишига тўғри келади.

Можтаба Хоманаийдан сўнгги ойларда видео ёки овозли мурожаатлар тарқатилмаган бўлса-да, унинг номидан X ижтимоий тармоғида бир нечта хабарлар эълон қилинган. Бу мурожаатлар Эрон давлат ахборот агентликлари томонидан ҳам тарқатилган.

Жумладан, июль ойида унинг X саҳифасида АҚШ президенти Дональд Трамп имзолаган ўзаро англашув меморандуми «ҳеч қандай қийматга эга эмаслиги» ҳақидаги баёнот эълон қилинган ва унда АҚШ «Буюк Шайтон» деб таърифланган. Июн ойида эса худди шу аккаунтда мазкур меморандум маъқуллангани ҳақида хабар ҳам чиққан эди.

Отасининг дафн маросимида ҳам иштирок этмади

3 июль куни Теҳрон шаҳрида марҳум олий раҳнамо Оятуллоҳ Али Хоманаий билан видолашув маросимлари бошланди. Унда Ўзбекистондан Қонунчилик палатаси спикери Нуриддин Исмоилов бошчилигидаги делегация ҳам қатнашди.

Мужтабо ХоманаиИсроилЭронМоссадИслом инқилоби посбонлари корпуси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Aмерикалик 18 ёшли йигит дунёдаги энг ёш профессор бўлдиAмерикалик 18 ёшли йигит дунёдаги энг ёш профессор бўлдиБугун, 18:55Зиддиятли баёнотлар: Трамп Киевга 300 та Patriot ракетасини беришдан бош тортдиЗиддиятли баёнотлар: Трамп Киевга 300 та Patriot ракетасини беришдан бош тортдиБугун, 18:39Оддий Wi-Fi орқали сизни кузатиш мумкинлиги маълум бўлдиОддий Wi-Fi орқали сизни кузатиш мумкинлиги маълум бўлдиБугун, 18:38Нью-Йорк соҳилларида акулалар кўпайди, дронлар назоратни кучайтирдиНью-Йорк соҳилларида акулалар кўпайди, дронлар назоратни кучайтирдиБугун, 18:32Лукашенконинг орзуси ушалди: Унга "муқаддас" сигир ҳайкали совға қилиндиЛукашенконинг орзуси ушалди: Унга "муқаддас" сигир ҳайкали совға қилиндиБугун, 18:30Дунёдаги энг тушкун шаҳар деб аталган маскан ҳақиқатиДунёдаги энг тушкун шаҳар деб аталган маскан ҳақиқатиБугун, 17:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда