Турабек Хабибуллаев победил представителя Китая и стал чемпионом

В копилку делегации Узбекистана на Азиатских играх Айти–Нагоя-2026 упала еще одна золотая медаль. Выступивший на ринге в весовой категории до 90 кг по боксу Турабек Хабибуллаев в финальном бою уверенно победил представителя Китая Хань Сюэчжэня.

Самый важный момент финального поединка произошел во втором раунде. Хабибуллаев отправил соперника в нокдаун, еще больше укрепив свое преимущество в схватке.

Уверенная победа со счетом 5:0 в финале

В бою за золотую медаль узбекский боксер действовал активно в каждом раунде и завоевал доверие судьей.

По окончании боя все судьи зафиксировали преимущество Турабека Хабибуллаева.

Итоговый счет — 5:0.

Таким образом, победив Хань Сюэчжэня, Хабибуллаев стал чемпионом Азиатских игр Айти–Нагоя-2026.

Нокдаун во втором раунде стал одним из важнейших поворотных моментов финального боя.

17-е золото для делегации Узбекистана

Чемпионство Турабека Хабибуллаева увеличило количество золотых медалей делегации Узбекистана на Азиатских играх Айти–Нагоя-2026 еще на одну.

Таким образом, наш соотечественник принес в копилку делегации нашей страны 17-ю золотую медаль.

Очередное чемпионство с боксерского ринга стало важным пополнением копилки медалей Узбекистана на Айти–Нагоя-2026.

Хабибуллаев сказал свое слово в финале

В бою за золотую медаль решающее значение имело не имя соперника или сама стадия соревнований, а действия на ринге.

А Хабибуллаев склонил чашу весов в свою пользу в самый ответственный момент финала. Даже после нокдауна во втором раунде он держал бой под контролем и в итоге добился единогласного решения судей.

В результате Турабек Хабибуллаев завоевал золотую медаль Азиатских игр Айти–Нагоя-2026 и принес делегации Узбекистана 17-е золото.