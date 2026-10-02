Игроки Манчестер Сити могут расторгнуть контракты

Обвинения в адрес клуба Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» по поводу финансовых нарушений поставили будущее команды под серьезную угрозу. После того как независимая комиссия признала «горожан» виновными по 114 из 115 пунктов обвинения, начались острые дискуссии о судьбе звезд клуба и их действующих контрактов. В то время как клуб настаивает на своей невиновности и готовится к апелляции, ведущие юристы высказывают мнение, что футболисты могут стать абсолютно свободными агентами на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно источникам иксбт.ком и Goal.com, раскрытие фиктивных контрактов с коммерческими партнерами и финансовых махинаций в период с 2009 по 2018 год бросило тень на спортивный проект клуба. Манчестер Сити несмотря на попытки руководства смягчить ситуацию, возникшая правовая неопределенность повышает вероятность ухода звезд мирового уровня, таких как Эрлинг Холанд.

Трудовое законодательство и фактор доверия

Известный спортивный юрист и барристер Пол Гилрой КК, выступая в подкасте «Стик то Футбалл», объяснил механизмы трудовых прав футболистов и досрочного расторжения контрактов. На вопрос бывшего нападающего «Арсенала» Иана Райта о том, имеют ли право обычные игроки, не знавшие о действиях руководства, покинуть команду, эксперт дал четкий ответ.

Гилрой пояснил, что в любом трудовом договоре, будь то футболист или обычный сотрудник магазина, существует негласное, но обязательное условие взаимного доверия и уважения. «Если работодатель нарушает свои обязательства и подрывает доверие сотрудника, это считается нарушением трудового договора», – говорит юрист.

Возможность стать свободным агентом

Правовой эксперт подчеркнул, что признание клуба виновным в финансовых махинациях может стать основанием для одностороннего расторжения контракта игроками и ухода без трансферной компенсации. Он отметил, что после решения суда футболист имеет право расторгнуть контракт, заявив, что работодатель нарушил условие доверия.

Это громкое заявление вызвало оживленные и ироничные дискуссии среди ведущих подкаста. В частности, когда Джейми Каррагер в шутку спросил, может ли «Ливерпуль» подписать Эрлинга Холанда бесплатно уже на следующей неделе, Гилрой кратко ответил: «Да, почему бы и нет?»