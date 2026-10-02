Хумаюн Султанов снова завоевал бронзу: наш теннисист повторил исторический результат

Представитель сборной Узбекистана Хумаюн Султанов принес узбекскому теннису очередную медаль на КсКс Азиатских играх Аити–Нагоя-2026. Наш соотечественник завершил выступления в мужском одиночном разряде с бронзовой медалью.

Вышедший на корт в полуфинале Султанов сразился за путевку в финал против представителя Гонконга Колемана Вонга. В упорной встрече наш теннисист уступил сопернику и завершил свое участие в соревновании на третьем месте.

Борьба за путевку в финал в полуфинале

Хумаюн Султанов достойно выступил в одиночных состязаниях на Азиатских играх Аити–Нагоя-2026.

Однако на решающей стадии его ждал сильный представитель Гонконга Колеман Вонг. В полуфинальном поединке за выход в финал Султанов проиграл сопернику.

Таким образом, узбекский теннисист не смог продолжить борьбу за золотую медаль. Тем не менее выход в полуфинал гарантировал ему бронзовую награду.

Хумаюн Султанов завершил Азиатские игры Аити–Нагоя-2026 с бронзовой медалью.

Самое примечательное — результат повторен

Этот результат Султанова важен еще по одной причине.

Ранее наш соотечественник также завоевал бронзовую медаль в мужском одиночном разряде на Азиатских играх в Ханчжоу-2022.

Значит, Хумаюн Султанов поднимался на пьедестал почета в одиночном разряде на двух Азиатских играх подряд.

Соревнование Направление Результат Ханчжоу-2022 Мужской одиночный разряд Бронза Аити–Нагоя-2026 Мужской одиночный разряд Бронза

Очередная медаль для узбекского тенниса

Бронзовая медаль Хумаюна Султанова на Азиатских играх Аити–Нагоя-2026 стала еще одним ценным достижением для делегации Узбекистана.

Хотя теннисист упустил возможность выйти в финал, завоевание бронзовой медали в одиночном разряде на вторых Азиатских играх подряд свидетельствует о его стабильных результатах.

Самое главное, Султанов вновь поднялся на пьедестал почета на одном из крупнейших соревнований Азиатского масштаба. Аити–Нагоя-2026 войдет в историю его спортивной карьеры как очередные Азиатские игры с завоеванной медалью.