Хумаюн Султанов снова завоевал бронзу: наш теннисист повторил исторический результат
Представитель сборной Узбекистана Хумаюн Султанов принес узбекскому теннису очередную медаль на КсКс Азиатских играх Аити–Нагоя-2026. Наш соотечественник завершил выступления в мужском одиночном разряде с бронзовой медалью.
Вышедший на корт в полуфинале Султанов сразился за путевку в финал против представителя Гонконга Колемана Вонга. В упорной встрече наш теннисист уступил сопернику и завершил свое участие в соревновании на третьем месте.
Борьба за путевку в финал в полуфинале
Хумаюн Султанов достойно выступил в одиночных состязаниях на Азиатских играх Аити–Нагоя-2026.
Однако на решающей стадии его ждал сильный представитель Гонконга Колеман Вонг. В полуфинальном поединке за выход в финал Султанов проиграл сопернику.
Таким образом, узбекский теннисист не смог продолжить борьбу за золотую медаль. Тем не менее выход в полуфинал гарантировал ему бронзовую награду.
Хумаюн Султанов завершил Азиатские игры Аити–Нагоя-2026 с бронзовой медалью.
Самое примечательное — результат повторен
Этот результат Султанова важен еще по одной причине.
Ранее наш соотечественник также завоевал бронзовую медаль в мужском одиночном разряде на Азиатских играх в Ханчжоу-2022.
Значит, Хумаюн Султанов поднимался на пьедестал почета в одиночном разряде на двух Азиатских играх подряд.
Соревнование
Направление
Результат
Ханчжоу-2022
Мужской одиночный разряд
Бронза
Аити–Нагоя-2026
Мужской одиночный разряд
Бронза
Очередная медаль для узбекского тенниса
Бронзовая медаль Хумаюна Султанова на Азиатских играх Аити–Нагоя-2026 стала еще одним ценным достижением для делегации Узбекистана.
Хотя теннисист упустил возможность выйти в финал, завоевание бронзовой медали в одиночном разряде на вторых Азиатских играх подряд свидетельствует о его стабильных результатах.
Самое главное, Султанов вновь поднялся на пьедестал почета на одном из крупнейших соревнований Азиатского масштаба. Аити–Нагоя-2026 войдет в историю его спортивной карьеры как очередные Азиатские игры с завоеванной медалью.
Комментарии 0
…