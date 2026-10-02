Внешняя камера Руийинг З10 для Huawei Мате 90 Pro прошла тестирование

Глава Huawei Терминал БГ Хэ Ган продемонстрировал в социальных сетях возможности съемки в реальных условиях новой внешней модульной камеры под названием Руийинг З10. Это устройство предназначено для кардинального расширения оптических возможностей флагманских смартфонов и, по данным иксбт.ком, может открыть новую эру для энтузиастов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В отличие от обычных внешних телеконвертеров, Руийинг З10 представляет собой полноценную камеру с собственным 1-дюймовым сенсором. Смартфон в этом процессе выполняет функции кадрирования, обработки изображений и их сохранения в памяти.

Технические возможности модуля

Устройство крепится к смартфону с помощью специального механизма Супер Мунт. Оно оснащено объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 24–240 мм и 10-кратным непрерывным оптическим зумом.

Пользователи могут изменять коэффициент увеличения с помощью физического кольца фокусировки на объективе или непосредственно через экран смартфона. Такой широкий диапазон позволяет снимать широкоугольные пейзажи, повседневные сюжеты и портреты без использования дополнительных объективов.

Цветовая палитра КсМАГЭ и поддерживаемые модели

Как сообщает Иксбт.ком, новый модуль полностью поддерживает популярные цветовые режимы КсМАГЭ, включая специальный немецкий стиль, ретро и функции мягкой обработки. Возможность мгновенного редактирования и обмена готовыми кадрами создает удобство для пользователей.

Примечательно, что данное устройство совместимо только с моделями Мате 90 Pro Max Коллекторʼс Эдитион и Мате RS. Стандартный смартфон Мате 90 не может работать с модулем из-за отсутствия специального крепления Супер Мунт.

В заключение Хэ Ган предложил покупателям лично протестировать это уникальное устройство в офлайн-магазинах бренда Huawei. По мнению руководства компании, эта внешняя камера способна успешно заменить несколько объективов традиционных дорогостоящих ДСЛР-камер.