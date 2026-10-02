Сборная Бразилии усилила меры безопасности перед товарищеским матчем в Индии

·39·Спорт
Сборная Бразилии усилила меры безопасности перед товарищеским матчем в Индии

Бразильская конфедерация футбола (КБФ) мобилизовала специальную частную группу охраны из восьми человек перед историческим товарищеским матчем в индийском городе Калькутта. Пятикратные чемпионы мира принимают строжайшие меры безопасности, чтобы избежать повторения беспорядков, возникших во время визита Лионеля Месси. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, сборная Бразилии извлекла урок из беспорядков и протестов толпы, произошедших в декабре этого года на стадионе «Солт-Лейк». Тогда разгневанные болельщики ломали сиденья из-за того, что ВИП-персоны перекрывали обзор. Исходя из этого, хозяева в этот раз подходят к безопасности серьезнее, чем когда-либо.

Специальные меры безопасности и усиление охраны

По информации организаторов, для обеспечения безопасности прибывшей делегации была привлечена специальная группа, состоящая из южноамериканских специалистов и бывших военных. Эта служба охраны тесно сотрудничает с местными правоохранительными органами, гарантируя, что все действия соответствуют международным стандартам.

В настоящее время отель, в котором разместились футболисты, фактически превращен в охраняемую крепость, а каждый этаж находится под круглосуточным наблюдением. Также вокруг закрытой тренировочной базы сборной установлены дополнительные ограждения, обеспечивающие полную защиту от внешнего вмешательства.

Звездный состав и предстоящее испытание

Состав, возглавляемый капитаном Маркиньосом и включающий таких звездных футболистов, как Винисиус Жуниор, Габриэл Магальяйнс и Бруно Гимарайнс, прибыл в Калькутту в среду по строгим протоколам. В этот раз пятикратные победители мундиаля решили не допускать никакого риска в вопросах безопасности.

Этот международный матч на стадионе «Солт-Лейк» даст пятой команде мира возможность протестировать атакующие комбинации, а для сборной Индии, занимающей 138-е место в рейтинге, станет серьезным тактическим экзаменом. Хозяева, сыгравшие вничью в матче с Панамой, будут вынуждены вести бескомпромиссную оборону на протяжении всей встречи против сильного соперника.

БразилияИндияФутболБезопасностьЛионель Месси
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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