Теперь для получения визы в Таиланд не обязательно ехать в Москву...
Порядок поездок граждан Узбекистана в Таиланд изменится. С 15 сентября для граждан нашей страны вводится визовый режим, однако есть важное послабление, связанное с оформлением документов — для уплаты визового сбора не требуется лично ехать в Москву.
Эта возможность позволит узбекистанцам, планирующим поездку в Таиланд, сэкономить время и средства. Но в процессе получения визы также существует требование о подтверждении финансовой состоятельности.
Что изменится с 15 сентября?
Согласно новому порядку, с 15 сентября гражданам Узбекистана необходимо будет оформлять визу для въезда в Таиланд.
Это означает, что перед поездкой необходимо заранее подготовить документы и учесть процесс оформления визы.
Вопрос, который может вызвать больше всего споров и удивления — это уплата визового сбора.
Ехать в Москву не требуется
Для уплаты визового сбора заявителю вовсе не обязательно лично ездить в Россию.
Это может сделать находящийся в Москве:
представитель;
туроператор;
знакомый или близкий человек.
Поэтому у тех, кто планирует оформить таиландскую визу из Узбекистана, не возникнет необходимости специально ехать в Москву и обратно.
Но сколько денег должно быть на банковском счете?
Одно из важных требований визового процесса — подтверждение финансовой состоятельности.
При подаче заявления требуется банковская справка, подтверждающая наличие на счете для семьи не менее 1,2 тысячи долларов США.
Значит, планирующим поездку нужно подготовить не только паспорт и визовые документы, но и справку, подтверждающую наличие средств на банковском счете.
Важный аспект: ехать в Москву не нужно, но подтверждение финансовых требований остается важной частью визового процесса.
На что следует обратить внимание узбекистанцам?
Кратко обобщим основные моменты для граждан, планирующих поездку в Таиланд:
Вопрос
Новый порядок
Визовое требование
Вводится с 15 сентября
Личная поездка в Москву
Не требуется
Уплата визового сбора
Может быть осуществлена через представителя, туроператора или знакомого в Москве
Финансовое подтверждение
Требуется банковская справка
Минимальная сумма
Не менее $1,2 тыс. на семью
Самый главный вывод
Узбекистанцам, планирующим поездку в Таиланд, важно не путать два аспекта нового порядка.
Во-первых, с 15 сентября требуется виза. Во-вторых, для осуществления платежа, связанного с визой, не обязательно лично ехать в Москву.
Однако в процессе подачи заявления требуется подтвердить наличие средств для семьи в размере не менее 1,2 тысячи долларов.
Поэтому тем, у кого есть планы поездки в Таиланд, целесообразно заранее подготовить визовые документы и учесть финансовые требования и порядок оплаты.
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