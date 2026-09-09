Теперь для получения визы в Таиланд не обязательно ехать в Москву...

Порядок поездок граждан Узбекистана в Таиланд изменится. С 15 сентября для граждан нашей страны вводится визовый режим, однако есть важное послабление, связанное с оформлением документов — для уплаты визового сбора не требуется лично ехать в Москву.

Эта возможность позволит узбекистанцам, планирующим поездку в Таиланд, сэкономить время и средства. Но в процессе получения визы также существует требование о подтверждении финансовой состоятельности.

Что изменится с 15 сентября?

Согласно новому порядку, с 15 сентября гражданам Узбекистана необходимо будет оформлять визу для въезда в Таиланд.

Это означает, что перед поездкой необходимо заранее подготовить документы и учесть процесс оформления визы.

Вопрос, который может вызвать больше всего споров и удивления — это уплата визового сбора.

Ехать в Москву не требуется

Для уплаты визового сбора заявителю вовсе не обязательно лично ездить в Россию.

Это может сделать находящийся в Москве:

представитель;

туроператор;

знакомый или близкий человек.

Поэтому у тех, кто планирует оформить таиландскую визу из Узбекистана, не возникнет необходимости специально ехать в Москву и обратно.

Но сколько денег должно быть на банковском счете?

Одно из важных требований визового процесса — подтверждение финансовой состоятельности.

При подаче заявления требуется банковская справка, подтверждающая наличие на счете для семьи не менее 1,2 тысячи долларов США.

Значит, планирующим поездку нужно подготовить не только паспорт и визовые документы, но и справку, подтверждающую наличие средств на банковском счете.

Важный аспект: ехать в Москву не нужно, но подтверждение финансовых требований остается важной частью визового процесса.

На что следует обратить внимание узбекистанцам?

Кратко обобщим основные моменты для граждан, планирующих поездку в Таиланд:

Вопрос Новый порядок Визовое требование Вводится с 15 сентября Личная поездка в Москву Не требуется Уплата визового сбора Может быть осуществлена через представителя, туроператора или знакомого в Москве Финансовое подтверждение Требуется банковская справка Минимальная сумма Не менее $1,2 тыс. на семью

Самый главный вывод

Узбекистанцам, планирующим поездку в Таиланд, важно не путать два аспекта нового порядка.

Во-первых, с 15 сентября требуется виза. Во-вторых, для осуществления платежа, связанного с визой, не обязательно лично ехать в Москву.

Однако в процессе подачи заявления требуется подтвердить наличие средств для семьи в размере не менее 1,2 тысячи долларов.

Поэтому тем, у кого есть планы поездки в Таиланд, целесообразно заранее подготовить визовые документы и учесть финансовые требования и порядок оплаты.