Как существо, запущенное в космос, вернулось живым?

·100·Мир
Как существо, запущенное в космос, вернулось живым?

В природе существует столь необычное создание, выносливость которого поражает даже ученых. Речь идет о водяном медвеге — тихоходке. Ее тело очень крошечное, и на первый взгляд оно кажется обычным микроскопическим существом. Однако по способности адаптироваться к внешней среде она превосходит многие живые организмы.

Тихоходки способны в определенной степени выдерживать суровые условия, такие как экстремально высокие и низкие температуры, сильное давление и высокий уровень радиации.

Самое интересное, что в ходе научных экспериментов, проведенных в 2007 году, некоторые тихоходки были выведены на орбиту Земли и на короткое время подвергнуты воздействию открытого космоса. Несмотря на вакуум и сильное излучение, часть из них впоследствии восстановила свою жизнедеятельность.

Секрет этого заключается в переходе тихоходки в опасных условиях в состояние, называемое криптобиозом. В такие моменты количество воды в теле организма резко уменьшается, а обмен веществ практически останавливается.

В результате существо внешне словно переходит в неподвижное состояние. Однако при появлении благоприятных условий, в частности влажности, тихоходка может снова активизироваться.

Благодаря этой особенности водяные медведи до сих пор считаются одними из самых интересных существ для ученых, изучающих то, как живые организмы могут адаптироваться к экстремальным средам.

ТихоходкаЭкстремофилларКосмик муҳитРадиацияга бардошКриптобиозТабиятҒылымМикроскопик жонзот
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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