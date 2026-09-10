Кража ноутбука привела известного актера в полицию

·74·Мир
Кража ноутбука привела известного актера в полицию

Известный турецкий театральный актер Окан Караджан подозревается в том, что забрал ноутбук, стоявший на столе во время мероприятия в стамбульском районе Шишли. Полиция провела расследование по данному факту. Об этом сообщает Хаберлер.

Отмечается, что инцидент произошел 27 февраля текущего года на улице Дарюлажезе в квартале Шишли Меркез. Лицо по имени Э.Ш.А. обратился в полицию 2 марта и сообщил об исчезновении своего ноутбука во время мероприятия.

Заявитель также предоставил правоохранительным органам записи с камер видеонаблюдения, запечатлевшие момент происшествия. Он подчеркнул, что компьютер взял именно Окан Караджан.

Сотрудники полиции тщательно изучили кадры с камер видеонаблюдения и установили, что человеком, унесшим ноутбук, действительно является Окан Караджан.

В своих показаниях полиции актер заявил, что взял ноутбук вовсе не с целью кражи, а по ошибке.

По словам Караджана, через несколько дней после инцидента, а именно 1 марта, Э.Ш.А. пришел к нему вместе с тремя другими людьми. Актер утверждает, что они напали на него и избили.

По его словам, эти лица насильно увезли его и затолкали в багажник автомобиля. Затем в машине его ударили рукояткой пистолета по голове пять раз.

Караджан расценил этот инцидент как проявление насилия и принуждения по отношению к нему. Актер также отметил, что эти события произошли сразу после скандала с компьютером.

Мать актера опровергла его слова

Однако мать Окана Караджана, И.К., опровергла эти утверждения сына. По ее словам, в день инцидента Окан пришел домой после ифтара с компьютером и сказал, что этот ноутбук ему подарили.

Мать подчеркнула, что спустя несколько дней она сама отдала ноутбук человеку, который пришел за ним.

И.К. заявила, что Окан вообще не выходил из своей комнаты, никто его из дома насильно не увозил и не избивал.

Кроме того, мать актера сообщила, что у ее сына имеются проблемы с психикой. По ее словам, из-за того, что Окан в последнее время перестал регулярно принимать лекарства, его поведение стало нестабильным.

Окан Караджан был задержан по обвинению в «открытой краже» и 7 марта текущего года доставлен в суд. Однако после отправки в суд он был отпущен на свободу.

На распространенных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как Караджан разговаривает по телефону, осматривает стоящий на столе ноутбук, а затем берет его под мышку и покидает место происшествия.

В настоящее время заявления сторон по данному инциденту разнятся. Актер утверждает, что взял ноутбук по ошибке, в то время как полиция на основании записей с камер установила, что его забрал именно Караджан. Кроме того, стали известны заявления актера о совершенном в отношении него насилии.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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