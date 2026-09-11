Моди встретил Путина в «Бхарат Мандапам» и преподнес неожиданный подарок

·56·Мир
Моди встретил Путина в «Бхарат Мандапам» и преподнес неожиданный подарок

Фото: Кристина Соловьева, РИА «Новости»
Встреча двух крупных лидеров мировой политики на площадке открывшегося в Нью-Дели 18-го саммита БРИКС — в роскошном конгресс-выставочном комплексе «Бхарат Мандапам» — вызвала большой резонанс. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в условиях геополитической неопределенности и глобального давления достигли исторической договоренности о дальнейшем укреплении двустороннего «особого и привилегированного стратегического партнерства». Символичный дар, преподнесенный Моди российскому коллеге в начале встречи, расценивается аналитиками не только как дипломатический жест, но и как глубокий философский шаг, определивший дух всех переговоров. Итак, о чем договорились за закрытыми дверями в Дели, какой смысл кроется за двухтысячным трактатом «Тирукурал» и как союз Моди и Путина повлияет на будущее БРИКС?

Встреча в «Бхарат Мандапам» и секрет философского подарка

С первых же минут диалога, прошедшего на главной арене саммита, бросались в глаза примечательные детали:

  • Приветствие в центре «Бхарат Мандапам»: Российский лидер прибыл в главный комплекс проведения саммита, где его лично и с высоким дипломатическим почтением встретил премьер-министр Индии;

  • Дар из 2000-летней книги «Тирукурал»: В начале переговоров Нарендра Моди подарил Владимиру Путину древний труд «Тирукурал», написанный великим поэтом и философом тамильской литературы Тируваллуваром две тысячи лет назад и специально переведенный на русский язык;

  • Философия справедливости и управления: Произведение «Тирукурал» объединяет в себе правила смысла жизни, разумного управления государством, справедливости и милосердия, причем Моди обратил внимание на то, что этот труд не теряет своей актуальности и в эпоху кризиса современного глобального управления;

  • Дипломатия личного доверия: Вторая за последние две недели (после встречи в Бишкеке) личная встреча двух лидеров показала, что отношения между Кремлем и Дели вышли на высокую динамику.

«Несокрушимое партнерство» на фоне геополитических бурь

Министерство иностранных дел Индии выступило с официальным заявлением по итогам переговоров, оглашив твердую позицию сторон:

  • Устойчивость привилегированных связей: В заявлении официального Дели отмечается, что «особое и привилегированное стратегическое партнерство» между Россией и Индией демонстрирует значительный рост и прочность вопреки резким геополитическим неопределенностям в мире;

  • Рост вопреки санкциям и тарифам: Несмотря на призывы западной коалиции к торговым и энергетическим ограничениям, оба государства нацелены на дальнейшее расширение механизмов расчетов в экономике и национальных валютах;

  • Шаг к многополярному миропорядку: На переговорах было признано, что площадка БРИКС превратилась в независимую платформу, удерживающую глобальный баланс сил в мире.

Что этот визит означает для мировой политики и региона?

Эта встреча в Нью-Дели меняет международную повестку дня по нескольким ключевым причинам:

  • Крах западной изоляции: Официальный прием Путина в столице самого густонаселенного и быстро развивающегося государства мира наглядно показал, что попытки изолировать Россию от внешнего мира не сработали;

  • Независимый курс Индии: Премьер-министр Моди вопреки внешнему давлению сохранил национальные интересы и принципы многовекторной внешней политики;

  • Энергетические и торговые коридоры: Международный транспортный коридор «Север – Юг» и стратегические проекты по энергетической безопасности вступают в новую фазу развития.

А как вы думаете, какая политическая и философская подоплека скрывается в том, что Нарендра Моди подарил Владимиру Путину двухтысячный труд «Тирукурал» о государственном управлении и справедливости? Как это сближение Индии и России повлияет на глобальный баланс сил в современном мире, оказавшемся под давлением Запада? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом самых горячих политических деталей саммита БРИКС со всеми любителями геополитики!

ПутинМодиБРИКС саммитиТирукурал
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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