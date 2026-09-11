В космосе испытан двигатель Холла на твердом цинке
Компания Муон Спаке успешно провела первое в истории испытание двигателя Холла, использующего твердый цинк в качестве рабочего тела. Согласно данным иксбт.ком, устройство под названием Старлигхт запустилось с первой попытки и смогло изменить траекторию космического аппарата, что было полностью подтверждено наземными наблюдениями. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Это важное испытание состоялось 1 июля с помощью космического аппарата СЭРТ-ИИИ. Миссия была специально подготовлена для проверки двигателя нового типа в реальных орбитальных условиях. Телеметрические данные полностью совпали с результатами предварительных наземных тестов. Система стабильно подавала и испаряла цинк, создавая тягу расчетной величины.
Альтернатива традиционным газамВ настоящее время большинство современных двигателей Холла на спутниках используют ксенон или криптон. Однако эти газы требуют хранения под высоким давлением, что вынуждает использовать дополнительные баллоны, увеличивающие массу аппарата и усложняющие его конструкцию. Старлигхт работает на твердом цинке и не нуждается в резервуарах высокого давления.
Еще одним важным преимуществом цинка является его дешевизна и широкая доступность сырья. Это имеет решающее значение для крупных спутниковых группировок, так как даже небольшое снижение себестоимости двигателя одного аппарата обеспечивает колоссальную экономию в масштабах систем, состоящих из десятков или сотен спутников.
Планы на будущее и меры безопасностиКомпания Муон Спаке планирует использовать двигатель Старлигхт для подъема и коррекции орбиты спутников, их удержания в заданной позиции, а также для управляемого сведения аппаратов с орбиты. Текущая версия предназначена для малых и средних спутников.
В процессе испытаний инженеры также проверяли, приводит ли испаренный цинк к загрязнению поверхности аппарата. Датчики зафиксировали меньше остаточных продуктов вблизи двигателя, чем предполагалось в первоначальных консервативных расчетах. Полученные данные помогут более точно моделировать распространение цинка и его влияние на оборудование спутника.
На следующем этапе Муон Спаке готовится к коммерческому применению Старлигхт. Компания намерена повысить надежность устройства, наладить серийное производство и оптимизировать управление выбросами рабочего тела. Если последующие проверки полностью подтвердят результаты первого эксперимента, твердый металл может стать практической альтернативой традиционным газам в электрических двигателях спутников.
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