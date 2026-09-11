В космосе испытан двигатель Холла на твердом цинке

Компания Муон Спаке успешно провела первое в истории испытание двигателя Холла, использующего твердый цинк в качестве рабочего тела. Согласно данным иксбт.ком, устройство под названием Старлигхт запустилось с первой попытки и смогло изменить траекторию космического аппарата, что было полностью подтверждено наземными наблюдениями. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Это важное испытание состоялось 1 июля с помощью космического аппарата СЭРТ-ИИИ. Миссия была специально подготовлена для проверки двигателя нового типа в реальных орбитальных условиях. Телеметрические данные полностью совпали с результатами предварительных наземных тестов. Система стабильно подавала и испаряла цинк, создавая тягу расчетной величины.

Альтернатива традиционным газам

В настоящее время большинство современных двигателей Холла на спутниках используют ксенон или криптон. Однако эти газы требуют хранения под высоким давлением, что вынуждает использовать дополнительные баллоны, увеличивающие массу аппарата и усложняющие его конструкцию. Старлигхт работает на твердом цинке и не нуждается в резервуарах высокого давления.

Еще одним важным преимуществом цинка является его дешевизна и широкая доступность сырья. Это имеет решающее значение для крупных спутниковых группировок, так как даже небольшое снижение себестоимости двигателя одного аппарата обеспечивает колоссальную экономию в масштабах систем, состоящих из десятков или сотен спутников.

Планы на будущее и меры безопасности

Компания Муон Спаке планирует использовать двигатель Старлигхт для подъема и коррекции орбиты спутников, их удержания в заданной позиции, а также для управляемого сведения аппаратов с орбиты. Текущая версия предназначена для малых и средних спутников.

В процессе испытаний инженеры также проверяли, приводит ли испаренный цинк к загрязнению поверхности аппарата. Датчики зафиксировали меньше остаточных продуктов вблизи двигателя, чем предполагалось в первоначальных консервативных расчетах. Полученные данные помогут более точно моделировать распространение цинка и его влияние на оборудование спутника.

На следующем этапе Муон Спаке готовится к коммерческому применению Старлигхт. Компания намерена повысить надежность устройства, наладить серийное производство и оптимизировать управление выбросами рабочего тела. Если последующие проверки полностью подтвердят результаты первого эксперимента, твердый металл может стать практической альтернативой традиционным газам в электрических двигателях спутников.