ChatGPT оставил без дохода тысячи людей в Кении

В Кении изменения, связанные с использованием искусственного интеллекта, отразились на ежедневных доходах тысяч людей. В особенности в трудном положении оказались фрилансеры, выполнявшие через онлайн-платформы такие работы, как сортировка данных, разметка текстов и обучение систем ИИ.

Они выполняли задачи, помогающие зарубежным компаниям совершенствовать модели искусственного интеллекта. Однако в результате развития ИИ-технологий и автоматизации некоторых процессов потребность в такой работе снизилась.

Это привело к тому, что многие люди в Кении, получавшие доход в этой сфере, остались без заказов. Для некоторых работников стремительный прогресс ИИ-технологий оборачивается не новыми возможностями, а сокращением источников дохода.

Специалисты же отмечают, что искусственный интеллект может изменить спрос на определенные профессии на рынке труда, в то же время породив и новые рабочие места.