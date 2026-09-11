Деклан Райснинг сеvgilisi yana tanqidlar markazida qoldi

Девушка полузащитника сборной Англии и лондонского «Арсенала» Деклана Райса Лорен Фрайер вновь подверглась критике в социальных сетях из-за своей внешности.

Некоторые пользователи назвали Лорен «неподходящей» для Райса и оставили оскорбительные комментарии по поводу ее внешнего вида. Подобное отношение наблюдалось и раньше, из-за чего Лорен из-за давления в соцсетях удалила некоторые свои фотографии.

Деклан Райс и Лорен Фрайер вместе уже почти 10 лет. Пара старается держать свою личную жизнь подальше от общественности, вместо того чтобы выставлять ее напоказ. В 2022 году у них родился ребенок.

Райс и раньше не оставался равнодушным к негативному отношению в адрес своей возлюбленной. Поддержка со стороны футболиста в адрес Лорен также показывает, насколько крепкими остаются их отношения на протяжении многих лет.