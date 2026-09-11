Для несовершеннолетних вводятся новые правила заключения брака

·40·Узбекистан
Для несовершеннолетних вводятся новые правила заключения брака

В Узбекистане предлагается изменить порядок снижения брачного возраста на один год. Согласно новому правилу, основанием для этого могут служить исключительно беременность или рождение ребенка.

Об этом 11 сентября на 19-м пленарном заседании Сената сообщила заместитель Премьер-министра — председатель Комитета семьи и женщин Дилноза Каттахонова.

По ее словам, разработан законопроект о внесении изменений в статью 15 Семейного кодекса. В нем предусмотрена отмена других «уважительных причин», служащих основанием для снижения брачного возраста.

Данное изменение обусловлено тем, что некоторые основания для снижения брачного возраста могут создавать коррупционные риски.

В случае внедрения нового порядка для лиц, не достигших 18-летнего возраста, сохранится автоматическое ограничение на подачу онлайн-заявления о вступлении в брак. Возможность подать заявление будет открыта только при наличии соответствующего решения хокима.

Согласно данным, в текущем году было предотвращено 348 ранних браков. Также определяются новые меры по предотвращению семейных конфликтов и сокращению числа разводов.

По итогам обсуждения в Сенате было принято соответствующее решение.

ЎзбекистонНикоҳ ёшини камайтиришСенатДилноза Каттахонова
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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