Для несовершеннолетних вводятся новые правила заключения брака

В Узбекистане предлагается изменить порядок снижения брачного возраста на один год. Согласно новому правилу, основанием для этого могут служить исключительно беременность или рождение ребенка.

Об этом 11 сентября на 19-м пленарном заседании Сената сообщила заместитель Премьер-министра — председатель Комитета семьи и женщин Дилноза Каттахонова.

По ее словам, разработан законопроект о внесении изменений в статью 15 Семейного кодекса. В нем предусмотрена отмена других «уважительных причин», служащих основанием для снижения брачного возраста.

Данное изменение обусловлено тем, что некоторые основания для снижения брачного возраста могут создавать коррупционные риски.

В случае внедрения нового порядка для лиц, не достигших 18-летнего возраста, сохранится автоматическое ограничение на подачу онлайн-заявления о вступлении в брак. Возможность подать заявление будет открыта только при наличии соответствующего решения хокима.

Согласно данным, в текущем году было предотвращено 348 ранних браков. Также определяются новые меры по предотвращению семейных конфликтов и сокращению числа разводов.

По итогам обсуждения в Сенате было принято соответствующее решение.