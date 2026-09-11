Знаменитое «платье мести» принцессы Дианы выставят на аукцион

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Знаменитое «платье мести» принцессы Дианы выставят на аукцион

Знаменитое черное платье, которое покойная британская принцесса Диана надела в 1994 году в день публичного признания принца Чарльза в измене, будет выставлено на продажу на аукционе Сотебй'с в декабре. Стоимость платья, известного как «платье мести», оценивается в сумму от 110 до 220 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает Медуза.

Черное облегающее платье с открытыми плечами и короткой длиной, созданное Кристиной Стамболян, стало одним из резких изменений в образе Дианы. Принцесса надела его в тот же вечер, когда Чарльз в телевизионном интервью признался в измене. После этого СМИ стали называть наряд «платьем мести».

Платье выставляется на аукцион впервые с 1997 года. Перед торгами оно будет продемонстрировано в Лондоне, Гонконге и Женеве, а сам основной аукцион пройдет в Нью-Йорке.

Морган Халими, глобальный руководитель отдела моды Сотебй'с, отметил, что этот наряд значит гораздо больше, чем просто одежда. По его словам, платье представляет собой один из тех редких моментов, когда оно вышло за рамки моды и стало частью истории культуры.

Интересно, что изначально Диана планировала надеть в тот вечер платье от Валентино. Однако в итоге она выбрала черное платье от Стамболян. Дизайнер сравнила этот образ с Одиллией — черным лебедем из балета «Лебединое озеро».

В 1997 году Диана сама продала это платье на благотворительном аукционе, выручив за него 39 098 фунтов стерлингов. Семья, купившая платье тогда, хранила его почти 30 лет.

Несмотря на прошедшие годы, Диана остается уникальной иконой в мире моды. Ее стиль одежды до сих пор считается источником вдохновения для молодого поколения.

ДианаSotheby'sКристина СтамболянҚасос кўйлаги
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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