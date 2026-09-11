«Двери для Казахстана закрыты»: заявка Астаны на «Евровидение» отклонена

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«Двери для Казахстана закрыты»: заявка Астаны на «Евровидение» отклонена

В мире международной музыки и шоу-бизнеса разгорелся крупный политический и правовой скандал. Европейский вещательный союз (ЭБУ) категорически отклонил официальную заявку казахстанской телерадиокомпании «Хабар» на участие в престижном песенном конкурсе «Евровидение». Организаторы объяснили причину недопуска казахстанских исполнителей на конкурсную сцену тем, что Астана не соответствует критериям полноправного членства в союзе. Самое удивительное, что ограничения были введены в отношении центральноазиатского государства в то время, как правила смягчили и предоставили право дебютировать в 2027 году даже находящейся за океаном Канаде. В то же время в самой Европе разгорелся кризис: Нидерланды официально отказались от участия в «Евровидении-2027». Так почему же ЭБУ не пустил Казахстан, каким образом Канада получила разрешение и какая тайна скрывается за бойкотом Нидерландов?

«Вы не на территории Европы»: почему ЭБУ сказал Казахстану твердое «нет»?

По данным издания Политико, ЭБУ озвучил официальные основания для недопуска казахстанских певцов к музыкальному проекту:

  • Отсутствие полноправного членства: Казахстан не отвечает требованиям для получения статуса полноправного члена организации;

  • Вне зоны европейского вещания: Страна географически и технически не входит в европейскую вещательную зону;

  • Отсутствие связи с Советом Европы: Казахстан не входит в состав Совета Европы и не имеет в этой организации даже статуса наблюдателя;

  • Ограничение возможностей: Организаторы подчеркнули, что именно эти юридические барьеры препятствуют претензиям Астаны на главную большую сцену «Евровидения».

Двойные стандарты? Почему Канаду допустили, а Казахстан остался за бортом?

На фоне отказа Казахстану в центре обсуждений оказались противоречия в правилах конкурса:

  • Неожиданное смягчение устава: Ранее ЭБУ смягчил свой устав, предоставив телекомпаниям ряда государств за пределами Европейского континента право на участие в конкурсе;

  • Исторический дебют Канады: Воспользовавшись новыми правилами, Канада получила право дебютировать на «Евровидении-2027» благодаря наличию у нее официального статуса наблюдателя в Совете Европы;

  • Дистанция по отношению к Центральной Азии: Казахстан, долгие годы успешно участвующий в детской версии конкурса («Джуниор Эуровисион»), вновь столкнулся с искусственным барьером на пути к взрослой сцене.

Громкое решение Нидерландов: неожиданный бойкот конкурса 2027 года!

Не успели утихнуть споры вокруг Казахстана, как одно из ведущих государств Европы объявило резкий демарш организаторам конкурса:

  • Выход из «Евровидения-2027»: Нидерланды официально отказались от участия в международном песенном конкурсе;

  • Отсутствие прозрачных правил: Нидерландские телеканалы назвали главной причиной то, что ЭБУ не выработал четких и прозрачных правил касательно участия в конкурсе стран, вовлеченных в военные конфликты;

  • Критика политизированности сцены: Применение организаторами конкурса разных критериев к различным государствам резко усилило недовольство среди европейских телезрителей и медиагигантов.

Решение ЭБУ и демонстративный уход Нидерландов показывают, что «Евровидение» теперь превратилось не в чисто творческую площадку и арену искусства, а в место столкновения сложных политических интересов и бюрократии. И хотя стремления Казахстана к великой сцене уперлись в очередные дипломатические барьеры, внутренние расколы самого конкурса ставят под серьезное сомнение его будущий престиж.

А не является ли лицемерием то, что ЭБУ допустил на конкурс заокеанскую Канаду и отстранил Казахстан? Приведет ли к кризису «Евровидения» череда бойкотов со стороны таких стран, как Нидерланды, из-за военных конфликтов и политических претензий? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим анализом горячего столкновения в мировом шоу-бизнесе с любителями музыки!

Евровидение 2027Европа Хабарлар ИттифоқиҚозоғистонКанада
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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