Почему Бренден Ааронсон является важным игроком для Лидса

Полузащитник сборной США Бренден Ааронсон стал настоящим лидером «Лидс Юнайтед» благодаря своей неустанной работоспособности и преданности командной игре. По мнению бывшего вингера «Лидса» Джермейна Пеннанта, этому американскому футболисту не обязательно быть гением уровня Лионелья Месси, но его энергия и страсть невероятно ценны для команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью GOAL через НетБет Sport Джермейн Пеннант рассказал об особенностях «Лидса» и требованиях болельщиков. Он подчеркнул, что, даже если клуб не совершает трансферы на миллионы евро, фанаты требуют от игроков одного — выкладываться на поле на все сто процентов.

Работоспособность и признание болельщиков

Стиль игры Ааронсона полностью соответствует философии «Лидса». Хотя он не является самым талантливым игроком в мире, его готовность выполнять черновую работу, постоянный бег и борьба за мяч до конца высоко ценятся трибунами. Для болельщиков быть профессионалом и играть за клуб с душой — главный критерий.

Карьера 25-летнего футболиста в «Лидсе» началась непросто. В свой дебютный сезон он пережил горечь вылета в низший дивизион и подвергся критике за то, что сразу ушел в аренду. Однако игрок вернулся в команду и внес достойный вклад в завоевание чемпионства в Чемпионшипе в сезоне 2024-25.

Благодаря этим позитивным изменениям летом с Бренденом Ааронсоном был подписан новый контракт до 2029 года. Грамотная трансферная политика и тактические изменения тренерского штаба под руководством Даниэля Фарке позволили команде укрепить свои позиции и стабильно начать новый сезон в Премьер-лиге.

Свой первый гол в текущем сезоне Ааронсон забил в матче Кубка лиги (Карабао Куп) против «Челси». Его действия в атаке и активность в поддержке таких партнеров, как Доминик Калверт-Льюин, оправдывают доверие тренера и болельщиков.

Подводя итог, успех Брендена Ааронсона в составе «Лидса» наглядно доказывает, что не обязательно иметь звездный статус, ведь неустанный труд на поле и борьба за интересы команды стоят выше любого дорогостоящего трансфера.