Почему Бренден Ааронсон является важным игроком для Лидса

·61·Спорт
Почему Бренден Ааронсон является важным игроком для Лидса

Полузащитник сборной США Бренден Ааронсон стал настоящим лидером «Лидс Юнайтед» благодаря своей неустанной работоспособности и преданности командной игре. По мнению бывшего вингера «Лидса» Джермейна Пеннанта, этому американскому футболисту не обязательно быть гением уровня Лионелья Месси, но его энергия и страсть невероятно ценны для команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью GOAL через НетБет Sport Джермейн Пеннант рассказал об особенностях «Лидса» и требованиях болельщиков. Он подчеркнул, что, даже если клуб не совершает трансферы на миллионы евро, фанаты требуют от игроков одного — выкладываться на поле на все сто процентов.

Работоспособность и признание болельщиков

Стиль игры Ааронсона полностью соответствует философии «Лидса». Хотя он не является самым талантливым игроком в мире, его готовность выполнять черновую работу, постоянный бег и борьба за мяч до конца высоко ценятся трибунами. Для болельщиков быть профессионалом и играть за клуб с душой — главный критерий.

Карьера 25-летнего футболиста в «Лидсе» началась непросто. В свой дебютный сезон он пережил горечь вылета в низший дивизион и подвергся критике за то, что сразу ушел в аренду. Однако игрок вернулся в команду и внес достойный вклад в завоевание чемпионства в Чемпионшипе в сезоне 2024-25.

Благодаря этим позитивным изменениям летом с Бренденом Ааронсоном был подписан новый контракт до 2029 года. Грамотная трансферная политика и тактические изменения тренерского штаба под руководством Даниэля Фарке позволили команде укрепить свои позиции и стабильно начать новый сезон в Премьер-лиге.

Свой первый гол в текущем сезоне Ааронсон забил в матче Кубка лиги (Карабао Куп) против «Челси». Его действия в атаке и активность в поддержке таких партнеров, как Доминик Калверт-Льюин, оправдывают доверие тренера и болельщиков.

Подводя итог, успех Брендена Ааронсона в составе «Лидса» наглядно доказывает, что не обязательно иметь звездный статус, ведь неустанный труд на поле и борьба за интересы команды стоят выше любого дорогостоящего трансфера.

Бренден АаронсонЛидс ЮнайтедДжермейн ПеннантПремьер-лигаТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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