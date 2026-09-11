Китай расширяет применение роботов в полицейских и военных задачах

·43·Технологии
Китай расширяет применение роботов в полицейских и военных задачах

В районе Лунган китайского города Шэньчжэнь официально начал работу роботизированный полицейский пост. К службе на нем привлечены гуманоидные роботы, колесные и четвероногие патрульные роботы, дроны, а также беспилотные транспортные средства.

Роботы могут выполнять такие задачи, как автоматическое патрулирование улиц, выявление подозрительного поведения, поиск пропавших без вести и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях.

Китай также изучает возможности использования роботов в военной сфере. Исследователи разработали сценарии, в которых группа из шести роботов может совместно с военными войти в занятое противником здание и осмотреть помещения.

В других проектах рассматриваются возможности тайного проникновения роботов на вражескую территорию, картографирования местности и обнаружения целей. Некоторые исследователи отмечают, что такие технологии могут найти применение на полях сражений в ближайшие 5–10 лет.

Однако в настоящее время эти проекты в основном находятся на стадии исследований и испытаний.

Yo‘l harakati politsiyasi kiyimidagi robot ko‘chada harakatni tartibga solmoqda.
ШэньчжэньЛунган туманироботлаштирилган полицияХитой ҳарбий роботлар
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